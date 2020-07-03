【北水炒Ｄ乜】淨流入６６﹒１億人幣，買騰訊港交所沽融創中國

《經濟通通訊社３日專訊》聯儲局上月議息會議記錄顯示，官員認為經濟面臨極端不確定性

和顯著風險，道指先升後倒跌７７點。港股下半年開局即發威，全日勁升近七百點，重返兩萬五

關。恆生指數高開１３６點，恆指開報２４５６３點，買盤持續湧入，加上Ａ股表現凌厲，帶領

下午港股愈升愈有，最終更以全日最高位收市。恆指全日收報２５１２４，大升６９７點或

２﹒８５％。

按額度計算，北水全日淨流入６６﹒１億元人民幣，增加 ％。北水淨買入最多的個股依次

是騰訊控股（００７００）、香港交易所（００３８８）、小米集團

（０１８１０）；淨賣出最多的依次是融創中國（０１９１８）、新華保險（０１３３６）、招

商銀行（０３９６８）。

主板成交１７５９﹒９億元增加４３﹒７％。其中港股通成交３６９﹒８億元，佔總成交

２１％。



＊騰訊繼續成為北水愛股，流入１２億＊



騰訊再破頂，收升３﹒９９％報５１８﹒５元，北水淨買入１２億元。

羅兵咸永道表示，預期今年有１８０家企業到港交所上市，總集資額達２３００至

２６００億元，有望擠身全球三甲，港交所收升６﹒０６％，報３５０元；北水淨買入６﹒３億

元。

小米集團升５﹒９２％報１３﹒６元，北水淨買入６﹒２億元。

花旗指，３４間上市內房上月銷售按年升１３％創新高，較該行預期好，融創中國升

１４﹒４８％報３７﹒１５元；不過北水淨賣出１﹒４億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

淨買入最多港股：

騰訊控股 （００７００） １２﹒０１

香港交易所 （００３８８） ６﹒３２

小米集團 （０１８１０） ６﹒２３

華潤啤酒 （００２９１） ２﹒８６

建設銀行 （００９３９） ２﹒６９



淨沽出最多港股：

融創中國 （０１９１８） －１﹒３７

新華保險 （０１３３６） －０﹒６１

招商銀行 （０３９６８） －０﹒２５

中芯國際 （００９８１） －０﹒２２

微創醫療 （００８５３） －０﹒１９

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｃａ）

