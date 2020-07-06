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即市新聞

06/07/2020 07:46

《日出而作》美短期內公布對華制裁措施，中芯Ａ定價較Ｈ股折讓

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　　　　　　　　　　休市
　　　　　　　　標普５００　　　　　　　　　　　　　休市
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　　　　　　　　　休市
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　６１５７﹒３０　跌８３﹒０６點╱１﹒３３％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２５２８﹒１８　跌８０﹒２８點╱０﹒６４％　
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５００７﹒１４　跌４２﹒２４點╱０﹒８４％

　　　　　　　　﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０７﹒５７，歐元兌美元１﹒１２４７

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