  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/07/2020 07:50

《油金掠影》美國新增病例激增布油曾跌穿４３美元，金價繼續持穩

　　《經濟通通訊社６日專訊》美國單日新增病例激增引發投資者對燃料需求的擔憂，布油周五
（３日）跌穿４３美元，但受各國經濟數據提振，油價周線仍錄得上漲。
　　布蘭特原油期貨下滑０﹒３８美元或０﹒９％，報每桶４２﹒７６美元。美國原油期貨下跌
０﹒４４美元或１﹒１％，報每桶４０﹒２１美元。
　　美國周四（２日）報告新增病例數超過５﹒５萬例，刷新全球單日增幅紀錄。
　　因美國獨立日假期，原油期貨交投淡靜。
　　財新中國服務業ＰＭＩ升至逾１０年高位，因國內疫情管控措施放寬、需求開始轉強。
　　此外，受美國六月強勁的就業數據刺激，油價周四抽升逾２％，布蘭特原油仍有望錄得４％
的周線漲幅。
　　目前，市場正關注美國７月４日長周末假期的汽油需求。

＊銀價周線錄得四連升＊

　　美國單日新增病例仍在上升，對疫情的擔憂抵消中美強勁的經濟數據帶來的提振，金價周五
持穩。
　　周五為美國獨立日假期大部分市場休市，金價幾乎無變動，現貨金持穩於每盎司
１７７５﹒０６美元。美國黃金期貨下滑０﹒２％，報每盎司１７８７﹒３０美元。
　　分析指，各國央行的寬鬆政策及對疫情二波的不確定性仍支撐金價。
　　不過，中國服務業復甦以及美國６月就業崗位增幅創紀錄的數據，進一步刺激股市走高，壓
制金價漲幅。
　　其他貴金屬，鈀金升０﹒４％，報每盎司１９０９﹒２７美元。鉑金漲０﹒８％，至每盎司
８０９美元，六周來首次錄得周線上漲。銀價走高１％，報每盎司１８﹒０７美元，為連續第四
周上漲。（ｆｚ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話03/07/2020
《股市一周》中美經濟數據佳　港股周彈823點　國指邁技術牛市
中國故事03/07/2020
《神州經脈》財新服務業PMI顯著高預期　滬指周漲幅創逾一年大
國際動態03/07/2020
《Online有話兒》侵侵終於肯戴返個Mask？因為似Lone Ranger？
財經熱話03/07/2020
《嚟緊炒D乜》福萊特玻璃10元關先整固　業績配合年底前再攀高
FOCUS03/07/2020
【FOCUS】非農強勁難經細看　美股好景臨兩考驗
香港政情03/07/2020
【國安立法】國務院任命駱惠寧為港區國安委國家安全事務顧問
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【健康集氣 友享有賞】疫境自強 第五激 賞Health Smart 「健體強身抗菌禮品包」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金