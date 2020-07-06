《油金掠影》美國新增病例激增布油曾跌穿４３美元，金價繼續持穩

《經濟通通訊社６日專訊》美國單日新增病例激增引發投資者對燃料需求的擔憂，布油周五

（３日）跌穿４３美元，但受各國經濟數據提振，油價周線仍錄得上漲。

布蘭特原油期貨下滑０﹒３８美元或０﹒９％，報每桶４２﹒７６美元。美國原油期貨下跌

０﹒４４美元或１﹒１％，報每桶４０﹒２１美元。

美國周四（２日）報告新增病例數超過５﹒５萬例，刷新全球單日增幅紀錄。

因美國獨立日假期，原油期貨交投淡靜。

財新中國服務業ＰＭＩ升至逾１０年高位，因國內疫情管控措施放寬、需求開始轉強。

此外，受美國六月強勁的就業數據刺激，油價周四抽升逾２％，布蘭特原油仍有望錄得４％

的周線漲幅。

目前，市場正關注美國７月４日長周末假期的汽油需求。



＊銀價周線錄得四連升＊



美國單日新增病例仍在上升，對疫情的擔憂抵消中美強勁的經濟數據帶來的提振，金價周五

持穩。

周五為美國獨立日假期大部分市場休市，金價幾乎無變動，現貨金持穩於每盎司

１７７５﹒０６美元。美國黃金期貨下滑０﹒２％，報每盎司１７８７﹒３０美元。

分析指，各國央行的寬鬆政策及對疫情二波的不確定性仍支撐金價。

不過，中國服務業復甦以及美國６月就業崗位增幅創紀錄的數據，進一步刺激股市走高，壓

制金價漲幅。

其他貴金屬，鈀金升０﹒４％，報每盎司１９０９﹒２７美元。鉑金漲０﹒８％，至每盎司

８０９美元，六周來首次錄得周線上漲。銀價走高１％，報每盎司１８﹒０７美元，為連續第四

周上漲。（ｆｚ）

