港股升幅擴大至逾６００點突破２６０００，中資金融股急漲

《經濟通通訊社６日專訊》Ａ股愈升愈有，中資金融股抽升，港股升幅擴大，最新報

２６００７，升６３４點或升２﹒５０％，直逼２５０天線（２６１０２點），主板成交９１９

﹒５６億元。國企指數報１０５４３，升３００點或升２﹒９３％。

即月期指新報２５９８０，升６８５點，低水２８點。即月國指期貨報１０５０１，升３３

３點，低水４３點。

上證綜合指數報３２６８﹒５９，升１１５﹒７８點或升３﹒６７％，成交３８０５﹒６５

億元人民幣。

深證成份指數報１２７６３﹒５８，升３３０﹒３２點或升２﹒６６％，成交４４１９﹒５

３億元人民幣。



＊兩融限制放寬，中信証券急升近１１％＊



中國證金公司昨日（５日）宣布，即日起取消證券公司轉融通業務保證金提取比例限制，證

券公司的保證金比例超過其保證金比例檔次時，便可以向證金公司申請提取超出部分的保證金，

有券商人士解釋稱，券商的保險金比例檔次一般為２０％，新規提高了券商資金的使用效率。

中信証券（０６０３０）現價升１０﹒９６％，報１９﹒４４０元；成交約７３３０萬股，涉資

１４﹒０２億元。海通證券（０６８３７）升１０﹒５４％，報８﹒１８元；中國銀河（０６８

８１）升１１﹒２２０％，報５﹒６５元；



＊滬深市升，國壽Ｈ股急漲近一成冠藍籌＊



滬深市急升，中資保險及內銀股抽漲，國壽（０２６２８）Ｈ股現價升９﹒６４８％，報１

９﹒３２０元，升冠藍籌；成交約９９０８萬股，涉資１８﹒６６億元。Ａ股（滬：６０１６２

８）現價３６﹒３２０元人民幣，升９﹒９２７％，成交１９﹒２１億元人民幣，涉及５３５０

萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價１０６﹒２２２％。中國平安（０２３１８）升５﹒３０２％，報

８５﹒４００元。建設銀行（００９３９）升３﹒２５７％，報６﹒３４０元。工商銀行（０１

３９８）５﹒０８０元升３﹒２５２％。

重磅股方面，騰訊控股（００７００）跌０﹒３８１％，報５２２﹒５００元；中國移動（

００９４１）升３﹒７５１％，報５６﹒７００元；港交所（００３８８）升１﹒７３７％，報

３５１﹒４００元；友邦保險（０１２９９）升２﹒００１％，報７６﹒４５元。



＊中芯國際急升逾１４％，公布Ａ股定價＊



中芯國際（００９８１）急升１４﹒２８６％漲新高３８元。中芯國際公布Ａ股發行價格為

每股２７﹒４６元人民幣，折算約３０﹒１２港元，較港上周五收市價折讓９﹒４％；Ａ股發行

價相對於全額行使超額配售權的市盈率（ＰＥ）為１１３﹒１２倍。中芯Ａ股將於明日（７日）

進行網上及網下申講。（ｅｃ）

