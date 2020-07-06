港股高開１７２點報２５５４５點，國指漲７４點

《經濟通通訊社６日專訊》據報美國總統特朗普正考慮兩至三項應對中國的行動，預料最快

會在數日內公布。市場關注特朗普動作。美股上周五假期休市，憂慮新冠肺炎第二波疫情，市場

對全球經濟復甦前景不再太樂觀，歐洲股市全面下滑，不過道指期貨今早靠穩，亞太股市普遍向

好，日經高走２２６點，南韓指數最新升１５點，港股方面則繼續發力而上，高開逾１７０點。

個股方面，吉利汽車（００１７５）升３﹒８１％，報１４﹒７元為最佳表現藍籌；不過連升多

日的騰訊（００７００）軟０﹒１％。恆生指數報２５５４５，上升１７２點或上升０﹒６８％

，主板成交２１﹒５９億元。國企指數報１０３１７，上升７４點或上升０﹒７２％。

重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒２７％，報３７﹒３５元；騰訊（００７００）下

跌０﹒１％，報５２４元；港交所（００３８８）上升０﹒１７％，報３４６元；友邦保險（０

１２９９）上升１﹒４％，報７６元；中移動（００９４１）上升０﹒５５％，報５４﹒９５元

；建行（００９３９）上升０﹒９８％，報６﹒２元。



恆指十大升幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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吉利汽車 （００１７５） １４﹒７０元 升３﹒８１％

瑞聲科技 （０２０１８） ５３﹒４０元 升２﹒０１％

新世界發展 （０２９０９） ３９﹒９５元 升１﹒９１％

領展房產基金（００８２３） ６６﹒００元 升１﹒８５％

中信股份 （００２６７） ７﹒９０元 升１﹒８０％



蒙牛乳業 （０２３１９） ３１﹒８０元 升１﹒７６％

中國人壽 （０２６２８） １７﹒９２元 升１﹒７０％

華潤置地 （０１１０９） ３３﹒００元 升１﹒６９％

中國海外發展（００６８８） ２５﹒９５元 升１﹒５７％

中國平安 （０２３１８） ８２﹒３５元 升１﹒５４％

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（ｃａ）

