《盤後部署》港股仍有「水位」短期上望２７０００，價值投資回歸

《經濟通通訊社６日專訊》雖然美國總統特朗普正考慮兩至三項措施應對中國，歐美新冠疫

情未見緩和跡象，惟早段美期及亞太股市普遍向好，恆指開報２５５４５點升１７２點。其後資

金繼續流入中港股市並再度轉炒舊經濟板塊，早市主板成交已過千億元，中資金融股、內房股及

汽車股繼續炒上，帶動港股最高曾見２６４５３點飆１０８０點。最終港股突破牛熊線

（２６１０３點），收報２６３３９點，升９６６點或升３﹒８１％，主板成交２５０７﹒９７

億元急增５２﹒９％，自２０１８年２月６日之後最大單日主板成交。國企指數報１０７２６，

升４８３點或升４﹒７２％。

Ａ股方面，上證綜合指數報３３３２點，升１８０點或升５﹒７１％。深證成份指數報

１２９４１點，升５０８點或升４﹒０９％。兩市全日成交達到１５６６１億元創５年新高，增

加３３﹒７％。



＊花旗料全球股市未來一年橫向波動＊



花旗近日發表報告指，料全球股市未來一年將橫向波動，建議投資者目前仍面對新冠疫情，

應採取防守性投資策略。他們亦建議其客戶持有美股及醫療保健股，減少對對銀行股的風險持倉

。他們預料標普５００指數到明年年中將達３１６０點，並預計澳洲、歐洲和日本的其他主要市

場也將同樣保持穩定。

另外，摩通認為全球債務正增加，各央行需要長時間的極度寬鬆的貨幣政策，但當流動性增

加，自然同時推高全球股票和債券價格。他們預測今年全球債務將增加１６萬億美元，到年底時

私人和公共部門借貸的總和將達到創紀錄的２００萬億美元。



＊內險股短期料續成升市「火車頭」＊



港股本日急升近千點並企穩二萬六關，惟筆者認為港股短期仍有一定「水位」升幅。首先，

全球央行貨幣政策料持續寬鬆，銀紙貶值，短中期料繼續流向股票市場。其次，內地股民情緒高

漲，短期料能帶動港股上揚。內地Ａ股近３個交易日出現過萬億成交，本日更兩市收市成交逾

１﹒５萬億人幣破５年紀錄。另外，根據中國結算官網公布的數據，５月已有大量新股民湧入市

場，當月新增投資者賬戶數量１２１﹒４１萬個，故同時帶動中資券商股走勢，而中資券商股近

年往往是Ａ股出現「陽春」的先行指標。與此同時，不少內險公司手握不少Ａ股，當Ａ股價值提

升，自然利好內險板塊，而內險板塊不論在Ａ股還是港股皆佔一定比重，短期料繼續「價值回歸

」，成為升市「火車頭」。

技術方面，恆指本日再度升破二百五十天線（約２６１０３點），同時見大成交突破，已突

破由３月底形成的「上升三角旗形」，加上保力加通道及ＭＡＣＤ的牛叉已經逐漸擴大，短期可

先上望二萬七水平，料二萬五水平有支持。（ｋｓ）

