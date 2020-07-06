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即市新聞

06/07/2020 09:34

《異動股》中資券商股續漲，中信建投飆逾６％，國泰君安揚近８％

　　《經濟通通訊社６日專訊》中信建投証券（０６０６６）現價升６﹒２％，報１２﹒６８元
；成交約１０７６萬股，涉資１﹒３７億元。
　　該股連升四日，累漲近４７％；今日盤中高見１２﹒８６元，再創上市新高。
　　中信証券（０６０３０）再發澄清公告，經與中信集團確認，截至目前中信集團未討論過任
何關於中信証券及中信建投重組合併的方案，中信集團也未與中央匯金投資簽署涉及收購中信建
投股票的任何協議。
　　Ａ股近日交投暢旺，加上憧憬券商之間有合併動作，中資券商股連日急漲。中信証券揚
３﹒０８％，報１８﹒０６元；國泰君安（０２６１１）飆７﹒６２％，報１３元；中國銀河（
０６８８１）升７﹒８７％，報５﹒４８元。
　　現時，恆生指數報２５６８０，升３０７點或升１﹒２１％，主板成交８８﹒６０億元。國
企指數報１０３８８，升１４４點或升１﹒４１％。
　　上證綜合指數報３２０７，升５４點或升１﹒７３％，成交４６４﹒２７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５６３，升１２９點或升１﹒０４％，成交４８３﹒２１億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　廣發証券（０１７７６）　　　　９﹒５８元　　　升　２﹒９０％
　　國泰君安（０２６１１）　　　１３﹒００元　　　升　７﹒６２％
　　中金公司（０３９０８）　　　１８﹒２４元　　　升　４﹒９５％
　　中信証券（０６０３０）　　　１８﹒０６元　　　升　３﹒０８％
　　中信建投（０６０６６）　　　１２﹒６８元　　　升　６﹒２０％

　　招商證券（０６０９９）　　　１２﹒２４元　　　升１２﹒２９％
　　光大證券（０６１７８）　　　１０﹒１６元　　　升１３﹒２７％
　　海通證券（０６８３７）　　　　７﹒８７元　　　升　６﹒３５％
　　中國銀河（０６８８１）　　　　５﹒４８元　　　升　７﹒８７％
　　ＨＴＳＣ（０６８８６）　　　１４﹒９２元　　　升　４﹒６３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｙｋ）

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