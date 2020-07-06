《異動股》中資券商股續漲，中信建投飆逾６％，國泰君安揚近８％

《經濟通通訊社６日專訊》中信建投証券（０６０６６）現價升６﹒２％，報１２﹒６８元

；成交約１０７６萬股，涉資１﹒３７億元。

該股連升四日，累漲近４７％；今日盤中高見１２﹒８６元，再創上市新高。

中信証券（０６０３０）再發澄清公告，經與中信集團確認，截至目前中信集團未討論過任

何關於中信証券及中信建投重組合併的方案，中信集團也未與中央匯金投資簽署涉及收購中信建

投股票的任何協議。

Ａ股近日交投暢旺，加上憧憬券商之間有合併動作，中資券商股連日急漲。中信証券揚

３﹒０８％，報１８﹒０６元；國泰君安（０２６１１）飆７﹒６２％，報１３元；中國銀河（

０６８８１）升７﹒８７％，報５﹒４８元。

現時，恆生指數報２５６８０，升３０７點或升１﹒２１％，主板成交８８﹒６０億元。國

企指數報１０３８８，升１４４點或升１﹒４１％。

上證綜合指數報３２０７，升５４點或升１﹒７３％，成交４６４﹒２７億元人民幣。

深證成份指數報１２５６３，升１２９點或升１﹒０４％，成交４８３﹒２１億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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廣發証券（０１７７６） ９﹒５８元 升 ２﹒９０％

國泰君安（０２６１１） １３﹒００元 升 ７﹒６２％

中金公司（０３９０８） １８﹒２４元 升 ４﹒９５％

中信証券（０６０３０） １８﹒０６元 升 ３﹒０８％

中信建投（０６０６６） １２﹒６８元 升 ６﹒２０％



招商證券（０６０９９） １２﹒２４元 升１２﹒２９％

光大證券（０６１７８） １０﹒１６元 升１３﹒２７％

海通證券（０６８３７） ７﹒８７元 升 ６﹒３５％

中國銀河（０６８８１） ５﹒４８元 升 ７﹒８７％

ＨＴＳＣ（０６８８６） １４﹒９２元 升 ４﹒６３％

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（ｙｋ）

