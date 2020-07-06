滬深兩指貼近全日最高位收市，港股急升１０７５點報２６４４８點

《經濟通通訊社６日專訊》今早香港股市未有受限於外圍政局及歐美疫情問題，恆指開報２

５５４５點，升１７２點後；Ａ股受惠「健康牛」消息發酵炒高，刺激恆指午後升幅擴大，最高

見２６４５３點升１０８０點；暫報２６４４８，升１０７５點或４﹒２４％，主板成交高達２

０９３﹒９２億元。港股已由三月低位２１１３９點上升逾２０％，意味步入技術性牛市。

國企指數報１０７９１，升５４８點或升５﹒３５％。

Ａ股兩指高開高收，均貼近全日最高位收市，上證綜指收報３３３２點，升１８０點或５﹒

７１％；深證成指報１２９４１點，升５０８點或４﹒０９％，總成交１５６６０﹒５３億元人

民幣增多３３﹒７％。

重磅股續漲，匯控（００００５）升４﹒８１％，報３９﹒２５元；中移動（００９４１）

揚５﹒８６％，報５７﹒８５元；港交所（００３８８）升１﹒９７％，報３５２﹒２元；建行

（００９３９）走高６﹒５１％，報６﹒５４元；友邦（０１２９９）升３﹒６％，報７７﹒６

５元；騰訊（００７００）偏軟跌０﹒２９％，報５２３元。



表列十大升幅恆指成份股表現：

股份（編號） 現價 變幅

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中國人壽（０２６２８） ２０﹒４５元 升１６﹒０６％

吉利汽車（００１７５） １６﹒３６元 升１５﹒５４％

中國聯通（００７６２） ４﹒８６元 升９﹒７１％

瑞聲科技（０２０１８） ５７﹒３５元 升９﹒５５％

碧桂園 （０２００７） １１﹒２４元 升８﹒２９％



中國石油（００８５７） ２﹒９１元 升７﹒７８％

中國平安（０２３１８） ８７﹒２０元 升７﹒５２％

華潤置地（０１１０９） ３４﹒８０元 升７﹒２４％

中信股份（００２６７） ８﹒３２元 升７﹒２２％

太古Ａ （０００１９） ４４﹒０５元 升６﹒９２％

舜宇光學（０２３８２） １４３﹒７０元 升６﹒６８％

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（ｎｓ）

