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06/07/2020 16:07

【貿易再戰】高盛：中美緊張局勢目前不會拖累中國股市

　　《經濟通通訊社６日專訊》高盛周日（５日）發表最新報告指，美國和中國之間的關係需要
變得更差，才能顯著傷及中國股市，否則中國股市仍將有不錯的回報，支持當前增持評級。
　　高盛又指，近數個月來舊經濟股和價值股整體上對緊張局勢升溫的反應過度，而新中國概
念股和增長股可能低估中美風險。
　　高盛強調，受中美關係影響最大的股票是科技公司和美國存託憑證（ＡＤＲ），而專注國內
需求的消費和醫藥衛生股票應該相對不受影響。（ａｌ）

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