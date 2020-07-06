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06/07/2020 17:50

【北水炒Ｄ乜】淨流入１１１﹒９億人幣，買建行小米沽微創醫療

　　《經濟通通訊社６日專訊》資金大舉湧入中港股市，恆指高開１７２點，報２５５４５，低
見２５５４３點後持續向上，之後內地股市大升，帶動港股午後升幅擴大，恆指曾急升１０８０
點，高見２６４５３，創四個月高位，重上俗稱「牛熊分界」的２５０天線（約２６１０３）。
恆指收市升９６６點或３﹒８％，報２６３３９。
　　按額度計算，北水全日淨流入１１１﹒９億元人民幣，增加１２３﹒６％。北水淨買入最多
的個股依次是建設銀行（００９３９）、小米集團（０１８１０）、中芯國際（００９８１）；
淨賣出最多的依次是微創醫療（００８５３）、中信建投証券（０６０６６）、美團點評
（０３６９０）。
　　主板成交２５０７﹒９７億元增加５３％。其中港股通成交６０１﹒７億元，佔總成交
２４％。

＊北水大增逾一倍，大舉流入建行＊

　　中資金融股造好，建設銀行升６﹒１９％報６﹒５２元，北水淨買入１０﹒４億元。
　　小米集團升５﹒０５％報１４﹒９８元，北水淨買入１０﹒１億元。
　　中芯Ａ股發行價為２７﹒４６人幣，較港折讓９﹒４％。中芯升２０﹒６％報４０﹒１元，
北水淨買入９﹒３億元。
　　微創醫療跌６﹒９４％報３３﹒５元，北水淨賣出１﹒８億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　建設銀行　　　　（００９３９）　　　　　１０﹒４１
　　小米集團　　　　（０１８１０）　　　　　１０﹒０６
　　中芯國際　　　　（００９８１）　　　　　　９﹒２６
　　滙豐控股　　　　（００００５）　　　　　　７﹒１２
　　中金公司　　　　（０３９０８）　　　　　　５﹒４３

　　淨沽出最多港股：
　　微創醫療　　　　（００８５３）　　　　　－１﹒８４
　　中信建投証券　　（０６０６６）　　　　　－０﹒９０
　　美團點評　　　　（０３６９０）　　　　　－０﹒３９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｃａ）

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