【北水炒Ｄ乜】淨流入１１１﹒９億人幣，買建行小米沽微創醫療

《經濟通通訊社６日專訊》資金大舉湧入中港股市，恆指高開１７２點，報２５５４５，低

見２５５４３點後持續向上，之後內地股市大升，帶動港股午後升幅擴大，恆指曾急升１０８０

點，高見２６４５３，創四個月高位，重上俗稱「牛熊分界」的２５０天線（約２６１０３）。

恆指收市升９６６點或３﹒８％，報２６３３９。

按額度計算，北水全日淨流入１１１﹒９億元人民幣，增加１２３﹒６％。北水淨買入最多

的個股依次是建設銀行（００９３９）、小米集團（０１８１０）、中芯國際（００９８１）；

淨賣出最多的依次是微創醫療（００８５３）、中信建投証券（０６０６６）、美團點評

（０３６９０）。

主板成交２５０７﹒９７億元增加５３％。其中港股通成交６０１﹒７億元，佔總成交

２４％。



＊北水大增逾一倍，大舉流入建行＊



中資金融股造好，建設銀行升６﹒１９％報６﹒５２元，北水淨買入１０﹒４億元。

小米集團升５﹒０５％報１４﹒９８元，北水淨買入１０﹒１億元。

中芯Ａ股發行價為２７﹒４６人幣，較港折讓９﹒４％。中芯升２０﹒６％報４０﹒１元，

北水淨買入９﹒３億元。

微創醫療跌６﹒９４％報３３﹒５元，北水淨賣出１﹒８億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

建設銀行 （００９３９） １０﹒４１

小米集團 （０１８１０） １０﹒０６

中芯國際 （００９８１） ９﹒２６

滙豐控股 （００００５） ７﹒１２

中金公司 （０３９０８） ５﹒４３



淨沽出最多港股：

微創醫療 （００８５３） －１﹒８４

中信建投証券 （０６０６６） －０﹒９０

美團點評 （０３６９０） －０﹒３９

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（ｃａ）

