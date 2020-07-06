【強積金】永明強積金更新數碼平台料下季上線，冀提高效率

數碼化成為趨勢，永明金融財富及退休金業務總經理潘紀紅表示，公司正更新數碼行政平台
，冀提高效率及改善客戶體驗，料第四季可上線。
她又指，一旦積金局中央電子平台「積金易」啟用，由於公司在更新平台的同時已進行大量
數據清洗（Ｄａｔａ Ｃｌｅａｎｉｎｇ），故屆時可省卻這步驟，有助公司強積金數碼平台更
順暢地接入「積金易」。隨著「積金易」平台落實，長遠亦可創造減價空間。《香港經濟日報》
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