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06/07/2020 11:43

【紓困措施】政府公布第三批保就業計劃，涉３萬名僱主補貼７７億

　　《經濟通通訊社６日專訊》政府公布第三批已領取「保就業」計劃工資補貼的僱主名單、補
貼金額及承諾受薪僱員人數，涉及約３萬名僱主，三個月工資補貼額合共約７７億元，有關僱主
承諾於補貼期內維持超過３３萬名受薪僱員。
　　此外，「保就業」計劃秘書處亦於今日開始向第四批約１﹒１萬名成功申請僱主發放工資補
貼，涉及的補貼額約６３億元，承諾受薪僱員人數約２７萬。秘書處會在完成發放該批工資補貼
後公布有關僱主名單。秘書處亦將會向第四批約一萬名自僱人士發放７５００元的一次過資助。
　　「保就業」計劃第一期申請於６月１４日截止，共收到１６﹒９萬名僱主及近２６萬份自僱
人士申請。到目前為止，秘書處及代理人已完成審批超過１０萬宗僱主申請，佔所有僱主申請的
六成，涉及總資助額為２５４億元，惠及僱員數目１１１萬人；秘書處亦向共約８﹒４萬名合資
格自僱人士發放一筆過７５００元資助，涉及總資助額６﹒３億元。
　　發言人表示，秘書處及代理人會繼續處理餘下僱主及自僱人士的申請，目標是於７月中旬完
成審批符合資格的申請。這些申請當中，約２﹒３萬名僱主仍未補交銀行及╱或強積金戶口資料
，秘書處及代理人正繼續聯絡跟進，以期能盡快完成審批。（ｂｉ）

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