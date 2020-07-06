【紓困措施】第三批保就業名單出爐，中原地產獲１﹒１億資助最多

《經濟通通訊社６日專訊》政府今天（６日）公布第三批獲得保就業計劃資助的僱主名單，

涉及約３萬名僱主，工資補貼額合共約７７億元（今年６－８月），有關僱主承諾於補貼期內維

持超過３３萬名受薪僱員。在此輪獲得最多補貼的是中原地產代理有限公司，涉及資助額達

１﹒１億元，承諾受薪僱員人數為５６１２人。

另外，周大福珠寶金行有限公司則獲７７２７萬港元資助額，承諾受薪僱員人數２８３５人

；美聯商業管理有限公司獲６３２９萬元，承諾受薪僱員人數３１４１人；莎莎化粧品有限公司

獲５９８６萬元，承諾受薪僱員２１６５人。

「保就業」計劃秘書處亦於今日開始向第四批，約１﹒１萬名成功申請僱主發放工資補貼，

涉及的補貼額約６３億元，承諾受薪僱員人數約２７萬。秘書處亦將會向第四批約１萬名自僱人

士發放７５００元的一次過資助。

「保就業」計劃第一期申請於６月１４日截止，共收到近１６﹒８８萬名僱主及２５﹒９９

萬份自僱人士申請。到目前為止，秘書處及代理人已完成審批超過１０萬宗僱主申請，佔所有僱

主申請的六成，涉及總資助額為２５４億元，惠及僱員數目１１１萬人；秘書處亦向共約８﹒４

萬名合資格自僱人士發放一筆過７５００元資助，涉及總資助額６﹒３億元。（ｃｗ）

