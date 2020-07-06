【國安立法】劉賜蕙：擔任國安處負責人感無比光榮，未來任重道遠

《經濟通通訊社６日專訊》港府早前任劉賜蕙為警務處副處長（國家安全），擔任警務處維

護國家安全部門的負責人。劉賜蕙接受《央視》專訪時表示，擔任香港警務處國家安全處的首任

領導感到無比光榮，同時也意識到肩上的重要責任。

她表示，過去一年，香港發生社會動亂，令國家安全發生了很大的危險與漏洞，中央主動出

手訂立港區國安法，展示中央對「一國兩制」的堅持及對警隊的高度信心。

劉賜蕙指，新成立的國家安全處協助執法維護國家安全相關的工作，包括收集分析涉及國家

安全的情報信息；部署、協調、推進維護國家安全的措施和行動等多項職責。所有國安處的人員

都是經過嚴格的品格審查，是警隊「精英中的精英」。

劉賜蕙續指，她在警隊服務長達３５年，一直以專業能力和堅毅精神完成各項工作任務，在

此關鍵時刻，有決心和信心履行這一歷史性職責，領導警務處國家安全處承擔起維護國家安全的

重責。

她說，深刻認識到中央對於香港的關心和殷切的期盼。香港特區面對的國家安全威脅日趨嚴

重。而警隊作為主要的執法機構，可以借這條港區國安法賦予的權利，保障香港的安全穩定、「

一國兩制」的行穩致遠和國家的領土完整，這個使命是光榮及任重道遠的。（ｂｉ）

