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即市新聞

06/07/2020 11:11

港交所推首批１０隻ＭＳＣＩ期貨合約，次批本月２０日推出

　　《經濟通通訊社６日專訊》港交所（００３８８）宣布，今天正式推出與ＭＳＣＩ簽訂的新
指數授權協議下首批１０隻期貨合約，為擴充港交所的衍生產品組合邁出重要一步，並加強香港
市場的廣度和深度。該所將於７月２０日推出第二批共７隻以美元計價及於香港交易所上市的期
貨合約。

＊首日１０家造市商提供更多流動性＊

　　首批１０隻ＭＳＣＩ指數期貨合約於今早在港交所衍生產品市場成功上市；合約以美元計價
，分別追蹤澳洲、中國、印度、印尼、日本、馬來西亞、台灣及泰國等市場的相關股票。共有１
０家造市商於首個交易日為產品提供更多流動性。
　　港交所市場主管姚嘉仁表示，首批ＭＳＣＩ期貨合約正式在港上市，為港交所以至香港市場
揭開新一頁。新產品可為客戶提供更多選擇，鞏固香港金融市場作為全球交易及投資中心，通過
這批衍生產品合約，香港市場產品的相關資產範圍將跨越香港與中國內地，進一步擴展至亞洲其
他地區以至全球，提高香港市場流通量及豐富本港現有的產品組合。

＊今年稍後陸續推出其餘合約＊

　　港交所今年５月與ＭＳＣＩ簽訂了十年授權協議，以在香港推出一系列ＭＳＣＩ亞洲及新興
市場指數的３７隻期貨及期權合約。港交所與ＭＳＣＩ簽訂授權協議不僅加強雙方現有的合作關
係，也進一步體現兩者對拓展區內投資市場、開發新產品和創新等長線工作的承諾。
　　於７月推出這首批合約後，港交所計劃在今年稍後時間陸續推出其餘合約，具體時間有待監
管機構批准及視乎市況而定。
　　港交所推出這些新衍生產品合約的同時，亦向流通量提供者、自營交易商及大手買賣參與者
推出優惠計劃，促進這些合約建立流通量。此外，首六個月的買賣將獲豁免支付證券及期貨事務
監察委員會徵收的證監會徵費。
　　今天推出的期貨合約包括：ＭＳＣＩ澳洲淨總收益（美元）指數期貨、ＭＳＣＩ中國自由淨
總收益（美元）指數期貨、ＭＳＣＩ日本淨總收益（美元）指數期貨和ＭＳＣＩ台灣（美元）指
數期貨等。（ｃｌ）

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