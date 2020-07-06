【夜期時段】即月期指最新報２６２８２點，跌４９點，低水５７點

《經濟通通訊社６日專訊》即月期指在夜期時段開市報２６２９６點，跌３５點，低水４３
點，最新報２６２８２點，跌４９點，低水５７點，合約成交１６９３張。
即月國指期貨在夜期時段開市報１０６６４點，跌５點，低水６３點，最新報１０６５７點
，跌１２點，低水７０點，合約成交４４８張。
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