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即市新聞

06/07/2020 17:22

【夜期時段】即月期指最新報２６２８２點，跌４９點，低水５７點

　　《經濟通通訊社６日專訊》即月期指在夜期時段開市報２６２９６點，跌３５點，低水４３
點，最新報２６２８２點，跌４９點，低水５７點，合約成交１６９３張。
　　即月國指期貨在夜期時段開市報１０６６４點，跌５點，低水６３點，最新報１０６５７點
，跌１２點，低水７０點，合約成交４４８張。

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