【國安立法】維護國家安全委員會舉行首次會議

《經濟通通訊社６日專訊》根據《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》第十二

條，香港特別行政區在７月３日成立維護國家安全委員會。國安委今日舉行首次會議，全體成員

出席，由中央人民政府指派的國家安全事務顧問亦列席會議。

國安委由行政長官林鄭月娥擔任主席，成員包括政務司司長張建宗、財政司司長陳茂波、律

政司司長鄭若驊資深大律師、保安局局長李家超、警務處處長鄧炳強、警務處副處長（國家安全

）劉賜蕙、入境事務處處長區嘉宏、海關關長鄧以海和行政長官辦公室主任陳國基。陳國基亦同

時兼任國安委秘書長。

國安委按《國安法》第十五條設立國家安全事務顧問，就國安委履行維護國家安全職責相關

事務提供意見，並將列席國安委會議。國務院早前已決定任命駱惠寧出任國家安全事務顧問。

根據《國安法》第十四條，國安委的職責為：（一）分析研判香港特別行政區維護國家安全

形勢，規劃有關工作，制定香港特別行政區維護國家安全政策；（二）推進香港特別行政區維護

國家安全的法律制度和執行機制建設；（三）協調香港特別行政區維護國家安全的重點工作和重

大行動。《國安法》第十四條亦明確規定國安委的工作不受特區任何其他機構、組織和個人的干

涉，工作信息不予公開，作出的決定不受司法覆核。（ｂｉ）

