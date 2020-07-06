【企業盈警】普華和順料上半年輸液器業務收入大降３５％至４５％

《經濟通通訊社６日專訊》普華和順（０１３５８）預期，截至今年６月底止六個月將錄得
來自集團輸液器業務之收入按年大幅下降３５％至４５％，去年同期收入為１﹒７２億元人民幣
。
董事會認為，來自集團輸液器業務之收入預期下降主要由於今年初開始爆發新型冠狀病毒疫
情，中國若干地區的醫院人流量大幅減少以及中國實施旅行限制，但預計集團下半年的收入與上
半年相比將有所提高。（ｊｏ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|財經熱話06/07/2020
【紓困措施】第三批保就業名單出爐 中原地產獲1.1億資助最多
|財經熱話06/07/2020
港股飆966點收26339重上牛熊線 成交急增至2508億元
|中國故事06/07/2020
《神州經脈》美醞釀對華新措施 滬指衝破三千三 成交額創五年高
|財經熱話06/07/2020
《午市前瞻》港股半日突破牛熊線 觀望能否穩企26100
|FOCUS06/07/2020
【FOCUS】貨幣重置股牛現 下一個輪地產農作?
|開市Good Morning06/07/2020
《開市Good Morning》溫傑：中芯A股定價低不算負面
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰