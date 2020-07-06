【企業盈警】普華和順料上半年輸液器業務收入大降３５％至４５％

《經濟通通訊社６日專訊》普華和順（０１３５８）預期，截至今年６月底止六個月將錄得

來自集團輸液器業務之收入按年大幅下降３５％至４５％，去年同期收入為１﹒７２億元人民幣

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董事會認為，來自集團輸液器業務之收入預期下降主要由於今年初開始爆發新型冠狀病毒疫

情，中國若干地區的醫院人流量大幅減少以及中國實施旅行限制，但預計集團下半年的收入與上

半年相比將有所提高。（ｊｏ）

