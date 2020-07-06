《小傳日記》有消息話侵侵正謀緊推出２至３個針對中國嘅措施，加上歐美疫情加劇，消息

面黎睇對「孖屐」似乎唔多好。不過受惠道指期貨靠穩，利好亞太魚缸帶起Ａ股同香江！恆指今

早狀態大勇高開１７２點至２５５４５點，早市更曾衝上２６２９２點。午後，恆指由２６３０

０點略吐至２６１００點左右，之後再發力升上今日高位２６４５３點。最終恆指今收報２６３

３９點，升９６６點或升３﹒８１巴仙，主板成交２５０７﹒９７億銀，已破２５０天線（２６

１０３點），兼較三月低位２１１３９點升近２５巴仙，意味香缸已走入技術性牛市！而國企指

數則報１０７２６點，升４８３點或升４﹒７２巴仙。

今日Ａ股交投暢旺，兩市單日成交上到１﹒５７萬億銀人仔，創２０１５年股災後單日新高

！上證綜合指數收報３３３２點，升１８０點或升５﹒７１巴仙，成交７２４１﹒５４億元人民

幣。深證成份指數收報１２９４１點，升５０８點或升４﹒０９巴仙，成交８４１８﹒９９億銀

人仔。

藍戰士今日都好叻仔，最勁嘅有吉利車仔（００１７５）同神州人壽（０２６２８），分別

升到約１５巴仙。而大力藍戰士表現都唔錯，包括大象（００００５）、友邦（０１２９９）同

港交所（００３８８）都升唔少！唯獨ＱＱ（００７００）可能之前跑得太快，今日軟腳近１巴

仙，報５２０銀。大象（００００５）飛上近５巴仙，報３９﹒３銀；友邦（０１２９９）跳上

逾３巴仙，報７７﹒４銀；生發發（００３８８）跳上逾２巴仙，報３５３﹒４銀。



＊資金續追捧中芯向上湧，唔擔心銷量手機走勢強＊



中芯（００９８１）聽日起喺Ａ股科創板招股，今日繼續有追捧兼破頂，全日淨流入超２億

銀，總市值破２０００億，全日收漲近兩成一，報４０銀；其他芯片股亦造好，中電華大科技（

０００８５）揚３巴仙，報０﹒９５銀；華虹半導體（０１３４７）漲超１１巴仙，報３３銀；

上海復旦（０１３８５）升超２巴仙，報１１﹒７２銀；ＡＳＭ太平洋（００５２２）走高近半

成，報８８﹒６銀。

雖然有傳蘋果將ｉＰｈｏｎｅ１２嘅零部件訂單從１億ＣＵＴ至８０００萬，但外界仍然對

佢嘅銷量充滿信心，相關手機設備佬繼續上攀。瑞聲科技（０２０１８）抽升近一成，報５７﹒

５銀；舜宇光學（０２３８２）踢高６巴仙，報１４２﹒８銀；富智康（０２０３８）走高超４

巴仙，報０﹒９３銀；比亞迪電子（００２８５）漲近一成，報２１﹒１５銀；高偉電子（０１

４１５）升超５巴仙，報３﹒０９銀。



＊神州又睇好炒起中劵佬，Ａ場有鑊氣內險佬齊升＊



中金估計中國資本市場正迎來發展大機遇，相信下年證券行營收及利潤水平將接近２０１５

年嘅巔峰時期，中資劵商佬今日自然被炒起！光大證券（０６１７８）爆上逾３０巴仙，報１１

﹒７銀；招商證券（０６０９９）抽高近２９巴仙，報１４﹒０６銀；中州證券（０１３７５）

跳上逾２３巴仙，報１﹒８１銀；中國銀河（０６８８１）飛高近２３巴仙，報６﹒２３銀。

內險佬都受Ａ場暢旺帶起，都齊齊飛高！國壽（０２６２８）飛起逾１４巴仙，報２０﹒１

５銀；新華保險（０１３３６）彈高近１５巴仙，報３３﹒６５銀；中國太保（０２６０１）跳

上逾１１巴仙，報２５﹒３銀；中國太平（００９６６）踼高逾一成七，報１６﹒２２銀；眾安

在線（０６０６０）彈起近１７巴仙，報５５﹒１銀。



＊內房捱出頭融創唔使愁，舊經濟聯手資金買磚頭＊



舊經濟股終於開始追落後，雖然幾間內房佬上半年銷售表現都麻麻，不過人幣即期破７﹒０

４創三個月高，內房佬今日都向上跑。融創（０１９１８）首６個月累計銷售金額約１９５２﹒

７億人仔，按年跌近９巴仙，但仍然跳起逾６巴仙，報４０﹒８銀。中梁控股（０２７７２）６

月合約銷售約２４７億人仔，走高近４巴仙，報５﹒９２銀；潤地（０１１０９）飆近６巴仙，

報３４﹒３５銀；萬科（０２２０２）攀升近８巴仙，報２９﹒０５銀。綠城中國（０３９００

）彈高近７巴仙，報９﹒５５銀；中國奧園（０３８８３）跳升近７巴仙，報１１﹒７２銀。

香江磚頭佬表現同樣搶鏡，今日都跟住「孖屐」飛高高。恆地（０００１２）鏟高逾３巴仙

，報３１﹒７銀；新地（０００１６）漲３巴仙，報１０４﹒２銀；新世界（０００１７）起哄

逾６巴仙，報４１﹒６５銀；九置（０１９９７）漲近１巴仙，報３７﹒８５銀；信置 （００

０８３）炒高逾４巴仙，報１０﹒７８銀。請請！



《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性

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