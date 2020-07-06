【貿易再戰】傳特朗普考慮出台數項對華新措施，最快本周公布

《經濟通通訊社６日專訊》據彭博社周六（４日）引述華府官員消息指，總統特朗普正考慮

出台２至３項對華最新行動措施，最快本周公布，但未有透露行動細節。

特朗普周六在白宮發表獨立日演說，再次批評中國抗疫不力，指稱中國必須對未能抑制疫情

負責，並強調美國近乎百分百病例完全無害，美國將最快在年底獲得疫苗或治療方案。

特朗普發表演說後，政府入夜在國家廣場舉行煙火表演，不過華盛頓市長鮑澤已警告大型慶

祝活動違反疫情指引。（ａｌ）

