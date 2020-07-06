【下半年展望】資金市料推恒指上二萬八，專家捧新經濟股和醫療股

《環富通基金頻道記者伍賜好６日報道》港區國安法實施後，港股不跌反升，資金更推高成

交。基金界人士指因全球央行放水令資金過盛所致，料恆指下半年有機會上試２８０００，並看

好新經濟股和醫療股。



＊全球資金充裕，撐起股市＊



東驥基金管理董事總經理龐寶林對《環富通基金頻道》港區國安法的實施，對股市具穩定作

用，故料港股不會大跌。即使美國因內地推出港區國安法對中國採取制裁行動，相信其影響不大

。



＊龐寶林：港股市值偏低，息率具吸引力＊



他說，隨著中概股陸續來港上市，將吸引更多資金流入港股，料恆生指數年內會上試

２８０００。港股市值偏低，且派息率約有３﹒９％，具吸引力。展望下半年的投資策略，龐寶

林看好新經濟股和醫療股，同時亦看好物業管理和雲業務類股份。

他指，正當英美銀行股均不派息之際，內地股份仍保持派息，是相當吸引的。內地股市在製

造業和消費行業的比重平均，他預期內地將會減息以刺激經濟。



＊藺常念：看好科網和醫療股＊



智易東方證券行政總裁藺常念亦同意，下半年恆指有望上試２８０００。他指港區國安法的

實施對金融市場無大影響。對於下半年的投資策略，他看好科網股和醫療股。



＊相信聯儲局會繼續採取措施，以刺激經濟＊



龐寶林預期美國聯儲局將會繼續採取措施去刺激經濟。他解釋，未來聯儲局有可能降息至負

利率水平，同時，聯儲局除目前買債外，日後仍有可能購買股票，估計在美國總統大選前，美股

表現不差，或有機會創新高，因市場資金充裕，而在低息環境下，持有股票可賺取股息。

不過，他指美股過份依賴零售消費行業，故此，新冠肺炎疫情對美股的打擊不輕，料美企將

公布的業績會較差，且美股市盈率偏高。故在美國大選後，美股存在下跌危機，因經濟可能會開

始出現衰退。



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