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即市新聞

06/07/2020 14:46

【下半年展望】資金市料推恒指上二萬八，專家捧新經濟股和醫療股

　　《環富通基金頻道記者伍賜好６日報道》港區國安法實施後，港股不跌反升，資金更推高成
交。基金界人士指因全球央行放水令資金過盛所致，料恆指下半年有機會上試２８０００，並看
好新經濟股和醫療股。

＊全球資金充裕，撐起股市＊

　　東驥基金管理董事總經理龐寶林對《環富通基金頻道》港區國安法的實施，對股市具穩定作
用，故料港股不會大跌。即使美國因內地推出港區國安法對中國採取制裁行動，相信其影響不大


＊龐寶林：港股市值偏低，息率具吸引力＊

　　他說，隨著中概股陸續來港上市，將吸引更多資金流入港股，料恆生指數年內會上試
２８０００。港股市值偏低，且派息率約有３﹒９％，具吸引力。展望下半年的投資策略，龐寶
林看好新經濟股和醫療股，同時亦看好物業管理和雲業務類股份。
　　他指，正當英美銀行股均不派息之際，內地股份仍保持派息，是相當吸引的。內地股市在製
造業和消費行業的比重平均，他預期內地將會減息以刺激經濟。

＊藺常念：看好科網和醫療股＊
　　
　　智易東方證券行政總裁藺常念亦同意，下半年恆指有望上試２８０００。他指港區國安法的
實施對金融市場無大影響。對於下半年的投資策略，他看好科網股和醫療股。

＊相信聯儲局會繼續採取措施，以刺激經濟＊

　　龐寶林預期美國聯儲局將會繼續採取措施去刺激經濟。他解釋，未來聯儲局有可能降息至負
利率水平，同時，聯儲局除目前買債外，日後仍有可能購買股票，估計在美國總統大選前，美股
表現不差，或有機會創新高，因市場資金充裕，而在低息環境下，持有股票可賺取股息。
　　不過，他指美股過份依賴零售消費行業，故此，新冠肺炎疫情對美股的打擊不輕，料美企將
公布的業績會較差，且美股市盈率偏高。故在美國大選後，美股存在下跌危機，因經濟可能會開
始出現衰退。　　
　　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。

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