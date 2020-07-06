【下半年展望】內地經濟料反彈，信安：看好半導體和生物製藥業

《環富通基金頻道６日專訊》對於下半年經濟，基金界人士認為，內地財政及貨幣政策雙管

齊下，預期下半年內地經濟料反彈，下半年投資主題在於內地半導體和生物製藥。而本港喪失特

殊地位的影響料有限。



＊王曦：下半年內地經濟料反彈至５％以上＊



信安環球投資（香港）大中華區投資總監董事總經理兼基金經理王曦表示，該行認為，中國

持續面臨的挑戰與其他新興市場有所不同，受惠於嚴格的公共衛生追蹤及管理，中國經濟將率先

好轉。相較於全球其他國家及地區，中國在社交限制放寬方面領先一步，而中國的國內生產總值

或會於２０２０年下半年反彈至５％以上，接近新型冠狀病毒疫情爆發前的增長水平。服務行業

等國內消費預期會明確地以較快的速度復甦，而出口相關行業（如製造業等）的復甦則較為緩慢

，取決於外部需求。強勁的增長反彈應在第二季度出現，而第三及第四季度的按季增長應會遠低

於第二季度。然而，下半年的按年增長率應遠高於第二季度。

儘管如此，該行不排除中國第二波新型冠狀病毒爆發的可能性，亦不排除在第二季度後，增

長速度會隨著受抑壓的需求消化而大幅放緩。然而，該行預期，即使發生上述情況（如北京近期

出現的新增感染案例），受惠於有所加強的響應機制、政策支持以及如火如荼的疫苗開發，該等

情況對經濟所造成的進一步影響應有限且可控。寬鬆的政策亦應會在下半年持續，具體如下：



＊財政及貨幣政策雙管齊下＊



財政政策方面，政府債券的發行將按計劃保持強勢，同時地方政府融資平台的融資限制亦輕

微放寬，將有助推動固定資產投資增長至１０％左右，達到去年的兩倍。２０２０年，中國的財

政赤字或會擴大６個百分點，達到佔國內生產總值１５％的歷史高位，且高於２０１２╱１５年

的水平；其中包括１萬億元抗疫特別國債和一項為基建設施所撥款的３﹒７５萬億元專項債。

貨幣政策方面，２０２０年將進一步放寬貨幣及信貸政策。該行預期，經調整的社會融資增

長（ＴＳＦ）將由５月份的１２﹒７％進一步攀升。該行亦預計，今年的存款準備金率或再降

５０個基點，而中期借貸便利率（ＭＬＦ）或下調最多２０個基點，但鑒於中國人民銀行明顯傾

向於使用定向再貸款工具，因此下調存款準備金率的可能性有所降低。隨著政府準備好將盈利從

銀行業轉移至實體經濟，進一步貸款市場報價利率下調亦如箭在弦。



＊港喪失特殊地位的影響有限＊



美國最近正式撤除香港的特殊地位，引發投資者對本地市場的風險的憂慮。事實上，全港近

９９％的出口均屬轉口貿易，因此即使對香港產品徵收特別關稅所產生的下行風險有限。就貿易

而言，美國從香港獲得的貿易順差最大，高於大部分主要經濟體，因此難以完全改變香港的自由

貿易地位。香港仍然是進入全球第二大經濟體及股票市場的主要門戶。鑒於香港已具備促進內地

投資的系統及基礎設施，並且其他地區亦沒有進入中國市場的能力和准許。在２０１９年，透過

香港進入中國市場的外商直接投資共佔６５％。



＊增持中港新經濟股，減持港銀和零售股＊



港府堅決承諾維持港元的聯繫匯率制，並且具備大量資源實踐該承諾。香港的宏觀基本面（

如外匯儲備及財政儲備等）遠較於１９９７年及全球金融危機期間強勁。儘管遭受區內社會事件

、經濟衰退和前所未見的冠狀病毒所衝擊，港元的交易及流動性仍然保持穩定。該行認為，面對

日後的挑戰，香港仍能保持穩定。

該行的基金已作出下列調整以應對該等挑戰：該行增持港交所（００３８８）的股票，和與

國內經濟復甦相關的「新經濟」行業，例如電子商務、醫療保健及清潔能源等。所需的資金源自

減持本地銀行、零售及交通運輸等行業，該行預期該等行業的業績及利潤增長將繼續受壓。



＊信安料ＭＳＣＩ中國指數下半年跑贏ＭＳＣＩ新興市場指數＊



就新興市場而言，該行繼續看好中國，並堅信ＭＳＣＩ中國指數將在下半年跑贏ＭＳＣＩ新

興市場指數。相較於本地股票，該行亦繼續偏好Ａ＋Ｈ股。

該行指，自２０２０年３月份以來，以下的主要利好因素，仍大致保持不變：



－中國在全球率先復甦，並且國內的生產、消費及服務正以穩固的步伐恢復。



各主要行業已於３月底接近１００％的復工復產，而餐飲業及線下購物的需求或會在未來２

至３個月達到疫情爆發前的水平，惟休閒、旅遊及個人護理等行業則可能需要等到２０２０年第

三季度末或第四季度初才可全面復甦。



－中國的決策者正在加大刺激措施力度

－外部資產負債表和主權償付能力進一步加強



該行認為中國的估值相對吸引，並進一步傾向新經濟體。目前，ＭＳＣＩ中國指數較

ＭＳＣＩ新興市場指數折讓了２％，但鑒於在中國指數中，線上經濟的集中度遠高於新興市場指

數（於ＭＳＣＩ中國指數中佔比４４％，而於新興市場指數中僅佔比２１％），因此該行認為這

情況不應出現。



＊下半年的投資主題：內地半導體和生物製藥＊



該行認為，美國存托憑證（ＡＤＲ）的重新上市將帶來重大機會，推動恆生指數變革，並可

進一步反映中國的增長。目前，中國股票佔恆生指數的權重約為５５％，並在恆生指數成分股收

益中佔約６６％。正因為香港與中國的商業關係越趨緊密，這已成為過去二十多年的趨勢。同時

，富時香港指數及恆生指數正以極低的價值交易，於帳面值附近，並且低於全球金融危機時的水

平。該行認為，投資者可以透過恆生指數以較低的成本增加對中國增長的部署。

投資主題方面，該行看好國內消費復甦、進口替代（例如半導體和生物製藥等方面）、綠色

能源及基建設施等投資，該等主題的盈利具高確定性及可持續性，或兩者兼備。

２０２０年下半年的主要風險包括第二波新型冠狀病毒爆發的可能性及地緣政治方面的不確

定性，因此，該行將避免投資有大量海外業務及受地緣政治緊張局勢所影響的公司。此外，由於

中國政府著重於穩定就業，因此適宜避免投資於公司人員結構臃腫、不願削減成本的國有企業。



＊引入同股不同權制及接納二次上市公司為成分股，帶動整體估值提升＊



該行認為，接納同股不同權將一改恆生指數「低增長、低估值」的形象。在納入新貴例如阿

里巴巴（０９９８８）、美團（０３６９０）和小米（０１８１０）之後，將直接影響指數在９

月份作再平衡時，對盈利增長及估值的計算。

該行亦認為，符合香港二次上市資格的美國存託憑證將持續進入港交所。該行的分析顯示，

倘若全部符合資格的美國存託憑證將平均３－４％的市值於香港上市，合共籌資所產生的流動性

將高達１５０億美元，約為過去五年香港股票平均每年籌資規模的１７％。

在香港上市的美國存託憑證一旦符合指數公司的要求，則會成為恆生指數及恆生國企指數的

一部分。因此，該兩項指數將隨著時間進一步反映新經濟的權重。由於「新經濟」公司持續上市

，長遠有機會帶動更多被動及主動的市場參與。隨著更多的南下和國際資金加入，總市值、交易

量及流通速度亦將有所提升。盈利增長狀況好轉及流動性改善，理應會帶動整體估值提升。

就該行的主動型基金而言，在該指數進行改革之前，該行已增持「新經濟」公司。倘若該等

公司的權重在基準中上升，該行或會輕微增加該等配置。（ｈｏ）



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之

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