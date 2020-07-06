港股飆９６６點收２６３３９重上牛熊線，成交急增至２５０８億元

《經濟通通訊社６日專訊》中美經濟數據造好，市場憧憬經濟進一步復甦，美股期貨在亞洲

時段走高，港股今早高開１７２點，報２５５４３點，亦是全日最低位。隨後公布的香港６月

ＰＭＩ回升至逾兩年高，加上Ａ股交投旺盛兩市上揚，中資金融股繼續發威並領跑藍籌，港股一

路猛漲，盤中高見２６４５３點，飆升１０８０點，重上２５０天牛熊分界線（約２６１１３點

）。臨近尾市港股升幅轉穩，最終收報２６３３９點，升９６６點或升３﹒８１％。值得一提的

是，港股從３月低位２１１３９點上升逾２０％。

國企指數報１０７２６點，升４８３點或升４﹒７２％。全日主板成交２５０７﹒９７億元

，較上一交易日大增５２﹒９％，為２０１８年２月６日以來最大單日主板成交。

Ａ股交投持續旺盛，已連續第三日成交破千億人民幣。上證綜合指數站上３３００點大關，

收報３３３２點，升１８０點或升５﹒７１％。深證成份指數報１２９４１點，升５０８點或升

４﹒０９％。兩市合計成交１５６６０﹒５３億元人民幣，較上一交易日增３３﹒７％，創五年

高。

重磅股普偏造好，匯控（００００５）抽升４﹒９４％，報３９﹒３元；港交所

（００３８８）飆２﹒３２％，報３５３﹒４元；騰訊（００７００）軟０﹒８６％，報５２０

元；友邦（０１２９９）走高３﹒２７％，報７７﹒４元；中移動（００９４１）漲６﹒０４％

，報５７﹒９５元。



＊Ａ股成交額創五年高，中資金融股領跑＊



本日Ａ股繼續在旺交投中走高，加上本港經濟數據回升，中港股市齊造好，帶動中資券商股

急漲。中信建投（０６０６６）抽升１１﹒７３％，報１３﹒３４元；中信証券（０６０３０）

急漲１７﹒２９％，報２０﹒５５元；ＨＴＳＣ（０６８８６）走高１１﹒０８％，報

１５﹒８４元；招商證券（０６０９９）飆升２８﹒９９％，報１４﹒０６元；中金公司

（０３９０８）上揚１２﹒８９％，報１９﹒６２元。

此前內地經濟數據強勁，顯示經濟已在疫情中迅速恢復，連日有大量外資流入，本日Ａ股成

交額更創五年高，當中內銀、內險股更是受惠。建行（００９３９）升６﹒１９％，報６﹒５２

元；中行（０３９８８）漲４﹒６４％，報３﹒１６元；農行（０１２８８）走高７﹒４３％，

報３﹒１８元；工行（０１３９８）抽升５﹒４９％，報５﹒１９元；招行（０３９６８）飆

１２﹒１５％，報４２元。

中國人壽（０２６２８）急漲１４﹒３６％，報２０﹒１５元；中國平安（０２３１８）抽

升６﹒２３％，報８６﹒１５元；中國太保（０２６０１）上揚１１﹒７％，報２５﹒３元；新

華保險（０１３３６）亦升１４﹒６５％，報３３﹒６５元。另外，眾安在綫（０６０６０）預

期截至今年６月底止半年合併淨利潤按年升至少１倍，飆１６﹒８６％，報５５﹒１元。



＊中芯明起於科創板招股，全日淨流入超２億＊



中芯（００９８１）明天起於Ａ股科創板招股，繼續獲追捧兼破頂，全日淨流入超２億元，

總市值破２０００億，全日收漲２０﹒６％，報４０﹒１元；其他芯片股亦造好，中電華大科技

（０００８５）揚３﹒２６％，報０﹒９５元；華虹半導體（０１３４７）漲１１﹒４９％，報

３３元；上海復旦（０１３８５）升２﹒２７％，報１１﹒７２元；ＡＳＭ太平洋

（００５２２）走高４﹒５４％，報８８﹒６元。

Ａ股持續走高從而增強人民幣吸引力，人幣即期破７﹒０４創三個月高，內房股獲提振。碧

桂園（０２００７）抽升７﹒５１％，報１１﹒１６元；華潤置地（０１１０９）漲５﹒８６％

，報３４﹒３５元；中海外（００６８８）上揚５﹒４８％，報２６﹒９５元；融創中國

（０１９１８）走高６﹒３９％，報４０﹒８元；萬科企業（０２２０２）攀升７﹒７９％，報

２９﹒０５元。

華融金控（００９９３）與華融投資（０２２７７）聯合公布，華融金控於上周五（３日）

提出將華融投資私有化，本日復牌，華融投資（０２２７７）飆升６７﹒７４％，報０﹒５２元

；華融金控（００９９３）大漲２５５﹒７％，報０﹒５３元；中國華融（０２７９９）跟升

１２﹒９４％，報０﹒９６元。（ｆｚ）

