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即市新聞

06/07/2020 09:04

【科創板】科創板再融資辦法實施

　　《經濟通通訊社６日專訊》中證監上周五（３日）發布《科創板上市公司證券發行註冊管理
辦法（試行）》（簡稱：科創板再融資辦法），自公布之日起施行。上交所同日發布《科創板上
市公司證券發行上市審核規則》、《科創板上市公司證券發行承銷實施細則》、《科創板上市公
司證券發行上市審核問答》等３項規則。
　　修改完善後的《科創板再融資辦法》提出，要精簡優化發行條件。區分向不特定對象發行和
向特定對象發行，差異化設置各類證券品種的再融資條件。上交所明確，向不特定對象發行證券
的，上交所審核機構提出初步審核意見後將提交上市委審議；向特定對象發行證券的，則無需提
交上市委審議。
　　同時，《科創板在融資辦法》明確上交所應在受理之日起２個月內出具審核意見，中證監在
１５個工作日內對上市公司的註冊申請作出註冊或者不予註冊的決定。
　　此外，本次科創板再融資制度中還針對「小額快速」融資設置了簡易程序。科創板上市公司
的年度股東大會可以授權董事會向特定對象發行融資總額不超過３億元人民幣且不超過最近一年
末淨資產２０％的股票。上交所受理簡易程序的申請後，將不再進行審核問詢，自受理之日起３
個工作日內出具審核意見並報中證監註冊，中證監將自收到交易所審核意見後３個工作日內作出
予以註冊或不予註冊的決定。也就是說，在６個工作日可以完成審核註冊。
　　　　分析人士指出，從短期看，完善再融資制度，將審核期限縮短至兩個月，針對「小額快
速」融資設置簡易程序等將提高科創板再融資便利性；從長期分析，相關政策出台將為科創企業
引入資金活水，在提高再融資效率的同時，將提高科創板市場化強度。（ｌｃ）

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