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即市新聞

06/07/2020 09:18

【創板改革】創業板註冊制ＩＰＯ指南發布

　　《經濟通通訊社６日專訊》深交所上周五（３日）發布《創業板首次公開發行股票發行與上
市指南》，對創業板註冊制下ＩＰＯ發行上市階段的業務操作流程和重要時間節點作出了細緻的
規定。
　　資深投行人士王驥躍表示，根據創業板ＩＰＯ指南，最快的情況下，擬ＩＰＯ企業在中證監
完成註冊後１２個工作日內，就能完成網上、網下發行，並在發行日之後第７個交易日就可安排
上市。從啟動發行到完成上市最快３周內可以完成。

＊可自主選擇發行時點＊

　　具體來看，《創業板註冊制ＩＰＯ指南》明確首次公開發行股票並在創業板上市的發行人，
經中證監註冊後，可以在註冊有效期內自主選擇發行時點，啟動發行前主承銷商需通過保薦業務
專區報備發行與承銷方案。深交所在收到方案後５個工作日內無異議的，發行人和主承銷商可以
披露招股意向書，正式啟動發行。
　　啟動發行後，主承銷商需將發行上市階段的信息披露文件、發行申請文件、上市申請文件等
有關發行上市的材料通過保薦業務專區向深交所提交。發行人與主承銷商擬定具體發行時間表並
向深交所預約Ｔ日（新股申購日）後，應按照發行時間表和方案中列明的工作安排推進發行與上
市工作。
　　至於如何定價，創業板ＩＰＯ指南明確，發行數量２０００萬股以下且無股東公開發售股份
的盈利企業，發行人和主承銷商可以直接定價確定發行價格。通過向網下投資者詢價方式確定發
行價格的，發行人和主承銷商可以通過初步詢價確定發行價格，也可以在初步詢價確定發行價格
區間後，通過累計投標詢價確定發行價格。
　　截至７月５日，創業板改革並試點註冊制ＩＰＯ申報企業已達１８７家。其中超過九成是中
證監平移過來的在審企業。

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