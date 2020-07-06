【Ａ股狂升】外媒分析：中港股市齊飆或是「金融保衛戰」

《經濟通通訊社６日專訊》外媒發文分析，中國Ａ股近期攜手港股放量飆升或是隱含了近期

敏感時刻下，中國要打好「金融保衛戰」。

據《路透社》引述業內人士指出，此次拉動兩地股市上漲的主要是金融類股，包括銀行、券

商、保險股等，前兩類在股指權重佔比較高。通過拉升此類個股激活人氣、穩定市場，蘊含的政

治含義可能遠大於股市上漲本身的意義。



＊後續資金影響未來漲勢＊



一位不願具名的大型券商高層稱，此次「七一」前後的中港股市上漲，尤其是在當前特定的

政治環境下，股市拉升的背後更是一輪金融保衛戰。至於漲勢能持續多久，取決於後續資金能否

跟上，畢竟拉抬權重股所需要的資金不是一筆小數目，且從此輪操作手法看，資金的進入也不是

慢慢進去築底拉抬，有刻意而為的痕跡。

香港國安法６月３０日在全國人大常委會表決通過，香港政府當日深夜１１點刊憲，公開港

區國安法的具體條文，並在即日晚上生效。其中規定犯分裂國家罪、顛覆國家政權罪、恐怖活動

罪、以及勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪的，最高可處無期徒刑。



＊政策是最大動力促使股市上漲＊



事實上，如果拋開特定的政治含義和「七一」這一敏感的時間節點，中國股市今年的走勢總

體比較平穩。另一位不具名的券商高層稱，政策就是最大的基本面，令金融股持續上漲。今年股

市表現活躍的都是科技和消費類題材，這與本身的政策指向和疫情下的現實情況比較吻合。但眼

下原來熱炒的科創板面臨大量ＩＰＯ時的機構投資者解禁股入市，熱點題材的轉換也是必然的。

在他看來，近期有關銀行獲准券商牌照一事仍在進行中，不確定的消息也為股市提供了炒作

題材，加之「七一」敏感時期，都為股市的上漲提供了理由。但這是否意味著中國股市迎來牛市

，尚很難斷言。（ｊｔ）

