【數據前瞻】機構料６月ＣＰＩ增速或短暫下行，ＰＰＩ降幅收窄

《經濟通通訊社６日專訊》內地６月ＣＰＩ及ＰＰＩ數據將於本周四（９日）公布，第二季

ＧＤＰ等數據則預計在下周四（１６日）公布。在國內新冠肺炎疫情形勢得到有效控制、復工復

產持續推進、宏觀政策逆周期調節力度逐步加大的背景下，業界普遍預測，６月份ＣＰＩ或暫停

下行，後續走勢將隨著疫情平息逐步修復；ＰＰＩ同比降幅收窄；新增信貸和新增社融規模向好

趨勢不變；進出口持續復蘇，外貿數據逐月改善趨勢有望持續。

今年以來，ＣＰＩ同比增長值在１月份達到５﹒４％的高點後持續回落，２月份至５月份分

別為５﹒２％、４﹒３％、３﹒３％、２﹒４％。較多機構認為，６月份ＣＰＩ或暫停下行，同

比增長２﹒５％左右，ＰＰＩ同比下降２﹒９％左右。



＊ＣＰＩ走勢隨著疫情平息逐步向均值修復＊



《證券時報》引述浙商證券首席經濟學家李超表示，６月底農業部口徑豬肉批發價回到４５

元人民幣之上，符合豬肉「需求恢復速度快於供給」的判斷，從全月角度看豬價與５月份持平，

環比擾動不大。鮮果方面，今年氣溫和降水量適宜，蘋果、柑橘等水果迎來豐收，鮮果價格環比

下跌，相較去年同期價格降幅達到３０％左右；鮮菜方面，價格小幅回升，但整體擾動不大。與

此同時，非食品端價格亦無上漲動力，來ＣＰＩ走勢仍將隨著疫情平息逐步向均值修復。

ＰＰＩ方面，李超表示，６月份高頻數據顯示，原油、黑金、有色、煤炭等工業品價格全線

上漲，符合「至暗時刻已過，工業品價格有望階段性修復」的判斷。（ｗｌ）

