【Ａ股狂升】滬指半日大漲４﹒２％，成交瘋狂半日已逾９千億元

《經濟通通訊社６日專訊》Ａ場今早狂升停不了，滬綜指甫一開市便高開超過１％，並在半

小時內把升幅拉高至超過３％，不斷刷新去年４月以來新高，券商、保險、地產及半導體等板塊

不斷上衝，滬綜指半日創下４﹒２４％的超高漲幅，收報３２８６﹒６點。深市早段未見強勢，

後來同被拉高，深成指半日漲３﹒２９％，創業板指升２﹒２１％。

股民瘋狂，兩市半日成交達到９４０５億元（人民幣．下同），較上周五（３日）同時段成

交高出１９００億元或２５﹒３％，外資目前透過陸股通淨流入１４３﹒８８億元。



＊兩融監管放寬，１８隻券商股漲停＊



券商以至於金融板塊暴升，主要和兩融監管放寬有關，中國證金公司昨日（５日）宣布好消

息，即日起取消證券公司轉融通業務保證金提取比例限制，證券公司的保證金比例超過其保證金

比例檔次時，便可以向證金公司申請提取超出部分的保證金，有券商人士解釋稱，券商的保險金

比例檔次一般為２０％，新規提高了券商資金的使用效率。

中國銀河（滬：６０１８８１）、招商證券（滬：６００９９９）、中銀證券

（滬：６０１６９６）、光大證券（滬：６０１７８８）、華泰證券（滬：６０１６８８）、申

萬宏源（深：０００１６６）等１８隻券商股漲停。

在漲停股之中，還包括傳出合併的中信証券（滬：６０００３０）及中信建投

（滬：６０１０６６）。中信証券再發澄清通告，指目前母企中信集團未討論過公司和中信建投

合併的有關方案，中信集團也未與中央匯金投資簽署涉及收購中信建投股票的任何協議。



＊地產股也瘋狂，軍工擦槍走火＊



地產股板塊亦為升市的火車頭之一，綠地控股（滬：６００６０６）、格力地產

（滬：６００１８５）、陸家嘴（滬：６００６６３）漲停，保利地產（滬：６０００４８）升

７％，萬科Ａ（深：０００００２）走高５﹒２％。

中美罕有同時在南海進行軍演。解放軍自上周一連５日在西沙群島海域進行軍事訓練，而美

國２艘航母昨日開始亦在南海展開聯合行動與綜合演習，是近年美國海軍最大規模演習之一。軍

工股急升，中航沈飛（滬：６００７６０）、中航飛機（深：０００７６８）漲停，中船防務（

滬：６００６８５）升９％。（ｅｙ）

