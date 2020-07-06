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06/07/2020 09:50

【Ａ股狂升】滬指暴升３％至３２５０點水平，成交已近３８００億

　　《經濟通通訊社６日專訊》Ａ場狂升停不了，在大成交下滬綜指不斷破頂，目前升幅擴大至
３﹒０１％，報３２４７﹒６９點，繼續創去年４月以來新高，深成指現漲１﹒６１％，惟創業
板指僅揚０﹒２１％。目前兩市成交達到３７８８億元人民幣，外資目前透過陸股通淨流入
４４﹒７億元人民幣。（ｅｙ）

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