【Ａ股狂升】滬綜指收漲５﹒７１％兩市成交萬五億，齊破５年紀錄

《經濟通通訊社６日專訊》滬深股市今日狂升並破多項紀錄，滬綜指甫一開市便高開超過１

％，並在半小時內把升幅拉高至超過３％，盤中券商、保險、地產及半導體等板塊不斷上衝，滬

綜指半日創下逾４％，午後更衝破三千三的心理關口，在無阻力下全日錄得了５﹒７１％的驚人

升幅，為５年來最大單日升幅，收報３３３２﹒８８點，盤中高見３３３７﹒２７點，刷新

２０１８年２月以來新高。深市早段未見強勢，後來水漲船高，最後升個不停，深成指全日漲４

﹒０９％。

股市瘋狂，兩市全日成交達到１５６６１億元（人民幣．下同），創５年新高，較上周五（

３日）成交高出３９４５億元或３３﹒７％，外資全日亦透過陸股通淨流入１３６﹒５２億元，

連續第三個交易日錄逾百億元的淨流入。

內媒表示，Ａ股三大指數已進入技術性牛市，而兩市股票總市值合計７０﹒９５萬億元，折

合約１０﹒０６萬億美元，破十萬億大關，並創２０１５年６月以來新高。



＊２４隻券商漲停，兩融監管放寬＊



券商以至於金融板塊暴升，主要和兩融監管放寬有關，中國證金公司宣布即日起取消證券公

司轉融通業務保證金提取比例限制，有券商人士解釋稱，券商的保險金比例檔次一般為２０％，

新規提高了券商資金使用效率。銀證（滬：６０１８８１）、招商證券（滬：６００９９９）、

中銀證券（滬：６０１６９６）、光大證券（滬：６０１７８８）等２４隻券商股漲停。

在漲停股之中，還包括傳出合併的中信証券（滬：６０００３０）。中信証券再發澄清通告

，指目前母企中信集團未討論過公司和及中信建投（滬：６０１０６６）合併的有關方案，中信

集團也未與中央匯金投資簽署涉及收購中信建投股票的任何協議。中信建投全日亦漲

９﹒９％，接近漲停。



＊銀行股不淡定，地產股也瘋狂＊



Ａ股瘋漲，一向淡定的銀行股亦要坐火箭，工商銀行（滬：６０１３９８）、建設銀行（滬

：６０１９３９）升８﹒５％，農業銀行（滬：６０１２８８）升７﹒１％，中國銀行（滬：６

０１９８８）衝前６﹒６％；保險股方面，新華保險（滬：６０１３３６）、中國人壽（滬：６

０１６２８）漲停。

地產股板塊亦為升市的火車頭之一，綠地控股（滬：６００６０６）、格力地產

（滬：６００１８５）、保利地產（滬：６０００４８）、華夏幸福（滬：６００３４０）等股

漲停，萬科Ａ（深：０００００２）則走高８﹒３％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數



收市 升╱跌 成交金額

（點） （％） （億元人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬深３００指數 ４６７０．０９ ＋５．６７



上證綜合指數 ３３３２．８８ ＋５．７１ ７２４１．５４

深證綜合指數 ２１２１．５９ ＋３．９０ ８４１９．４６



上證Ｂ股指數 ２３８．２７ ＋６．０５ ４．９０

深證Ｂ股指數 ９２５．０７ ＋２．８９ １．９７



上證１８０指數 ９８２９．８０ ＋６．４３

上證３８０指數 ５６０１．７３ ＋３．８８



深證成份指數 １２９４１．７２ ＋４．０９

中小創新指數 ２３３８．３２ ＋３．８０

深圳創業板指數 ２５２９．４９ ＋２．７２

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

