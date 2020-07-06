【人行操作】人行連續第６天停逆回購，今淨回籠１８００億

《經濟通通訊社６日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於較高水平，可吸收

逆回購到期、金融機構繳存法定存款準備金等因素的影響，今日不開展逆回購操作。為連續第六

日暫停逆回購。

公開市場今日有１８００億元（人民幣．下同）逆回購到期，即今日淨回籠１８００億元。

本周共有２９００億元逆回購到期（ａｃ）

