【Ａ股狂升】分析：幣策轉向結構化信用寬鬆，監管意圖搞活市場

《經濟通通訊社６日專訊》上周公布的６月官方及財新製造業ＰＭＩ均保持於榮枯線之上，

且超出市場預估，專家料次季中國ＧＤＰ增速大概率轉正。Ａ場今日迎來久違大漲，滬綜指日內

連上３２００、３３００點兩道整數關，最終收漲５﹒７１％創五年最大升幅。受股債蹺蹺板效

應壓制，１０年國債活躍券殖利率升逾８個基點至２﹒９８％，據中債估值數據，邁向１月

２３日來的新高；同期限國債期貨亦大跌０﹒８２％，勢創１月份以來的新低。

分析認為，中國經濟基本面回暖，貨幣政策重心向結構化信用寬鬆轉移，為股市上漲提供支

撐。投資者蜂擁入市等消息推升人氣，官媒也成「牛市」呼聲的推手之一。《中國證券報》今日

在頭版文章中稱，受益於經濟基本面向好趨勢未變、資本市場深改加速釋放制度紅利、增量資金

持續湧入等諸多利好因素，Ａ股有必要、有條件、有基礎邁步「健康牛」。



＊居民願將資產轉向股市，政策意圖搞活市場＊



東北證券財富管理部總經理郭峰表示，多方消息顯示居民願意將資產轉向股市，且政策意圖

搞活市場的情況下，目前可能正處於牛市第一波，地產等所有周期股都有補漲需求，滬指年內高

點看３６００點。

彭博數據顯示，中國股市上周五成交１﹒１３萬億元（人民幣．下同）已超過當日銀行間債

市的成交量，為今年４月來首次。中金報告指出，如果萬億元的市場成交金額能夠持續乃至突破

，將直接帶來券商板塊的業績及估值的「戴維斯雙擊」。中金稱，未來５－１０年中國證券化率

有望從當前６０％左右提升至１００％附近，意味著中國股市總市值相比當前有翻倍的空間。（

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