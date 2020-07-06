【ＦＯＣＵＳ】貨幣重置股牛現，下一個輪地產農作？

【ＦＯＣＵＳ】藍籌牛、復甦牛、全面牛市……伴隨機構報告充斥牛氣沖天，上周勁升

５﹒８％跑贏全球的Ａ股，周一（６日）早市再飆４﹒２％，帶動港股同飛升３﹒５％。

觸發此輪爆升的催化劑，表面當屬央媽上周三（１日）時隔１２年下調再貸款、再貼現利率

，「寬信用」預期帶動投資者跑步進場；本質則是長期低利率、大寬鬆的債務周期，變本加厲倒

逼人們重置貨幣價值－－股票牛市、黃金高歌，下一個或輪到房地產、農作物。



＊鱷王：保存財富優先考慮股票黃金＊



央媽本月１日另類減息（再貸款、再貼現利率雙雙下調０﹒２５厘），直接出手壓低銀行資

金成本，為金融海嘯後首次；嗅到「寬信用」明確信號的Ａ股投資者加速進場，滬指繼上周四（

２日）、周五（３日）分別暴升２﹒１％、２％後，今早再飆逾３％。

眼見多間券商６月開戶數勁增三成、大市成交連續兩日破萬億人民幣、融資餘額刷新

２０１６年１月以來的高點，一眾機構紛紛喊出藍籌牛、復甦牛、全面牛市……經濟乏力、股市

熱炒，２０１５年４月時的環球股市狂牛場景似重現，歸根究底，仍離不開「平錢」二字。

跟當年相比，央行資產負債表爆炸式增長，更倒逼人們重置貨幣價值。如「鱷王」達里奧（

Ｒａｙ Ｄａｌｉｏ）所言，船正在下沉，要保存財富並增值，應優先考慮持有股票和黃金。無

獨有偶就在上周，全球貨幣市場基金錄得去年１２月以來最大贖回規模。



＊勢保「第四匹馬」，稻米期貨悄升＊



滬指突破之際，繼價值股大幅跑輸成長股達到歷史極限水平後，其或將開啟長期跑贏之旅。

除了相對低估值，並包括肺疫重塑地緣政治，愈來愈多外國資本發現中國市場的特別吸引力。

較早時，花旗國《外交政策》雜誌就「大流行是否令中美權力此漲彼消」進行調查，多位重

量級學者皆表示認同。其中，智庫布魯金斯學會主席Ｊｏｈｎ Ａｌｌｅｎ認為，危機令美國已

在很大程度上放棄其在解決世界問題中的傳統作用，而中國正為建立長期戰略外交、醫學╱科學

╱技術優勢而努力；彼得森國際經濟研究所所長Ａｄａｍ Ｐｏｓｅｎ則指，脫鈎及放棄美國建

立的體系將給中國提供更多發揮空間，並將經濟活動、技術、投資重置於分配到中國的軌道上。

繼Ａ股之後，下一個或輪到房地產，因在中美爭相令對方泡沫（美股ＶＳ中樓）爆破的較勁

中，北京勢難出重手自毀「第四匹馬」。此外，農作物亦值得留意，以芝商所稻米期貨為例，其

年初至今悄然升近３０％，大豆期貨近日同大幅回升。

隨著肺疫、天災持續肆虐，信貸、貨幣續命難停，債務人的狂歡、有產者的勝利，最終代價

由誰埋單？或只是夢醒後的後話。

