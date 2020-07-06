【國安立法】英文譯本與中文有別，律政司指以中文為主體

《經濟通通訊社６日專訊》《港區國安法》有條文的英文譯本跟中文有分別，其中第九條列

明「對學校、社會團體、媒體、網絡等涉及國家安全的事宜」，港府應加強監督；英文譯本就多

了「大學」一詞，第十條都有同樣情況。

律政司指，條文以中文為主體，又指《港區國安法》屬全國性法律，法定語文以中文為主體

，政府各部門執行條文時如有需要，可向律政司尋求法律意見。（ｃｗ）

