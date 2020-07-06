【新冠肺炎】坪石邨居民投訴樣本樽不足一度鼓譟

《經濟通通訊社６日專訊》本港昨日新增兩宗本地新冠肺炎確診病例，包括一名居住在坪石

邨玉石樓和在附近粥麵店工作的５９歲男患者。衛生防護中心今早８時開始向粥麵店員工和食客

派發深喉唾液樣本樽，但在早上１０時前已派出所有樣本樽，不足應付排隊人龍，街坊一度鼓譟

。

有成功領取樣本樽的人稱，經常光顧涉事粥麵店，等候結果期間將請假，亦會租酒店自我隔

離，以免影響同事和家人。（ｃｌ）

