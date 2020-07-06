【紓困措施】多家領取第三批工資補貼僱主承諾零受薪僱員人數

《經濟通通訊社６日專訊》政府公布第三批已領取「保就業」計劃工資補貼的僱主名單，涉

及約３萬名僱主，領取補貼額共約７７億元，涉及超過３３萬名受薪僱員。不過，多間獲批資助

公司的承諾受薪僱員人數是０，包括申領１３﹒５萬元的時信專業服務有限公司、申領近４萬元

的閃光機韓式影樓有限公司，申領２﹒７萬元的鬍子科技和申領２﹒１７５萬的元朗永興大廈業

主立案法團。（ｃｌ）

