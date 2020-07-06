【國安立法】首宗國安法案，電單車手不准保釋押後至１０月再訊

《經濟通通訊社６日專訊》涉嫌７月１日在灣仔駕駛電單車衝擊警方防線的男子，遭落案控
告違反《港區國安法》下的煽動他人分裂國家罪和恐怖活動罪，成為新例實施後首名被檢控人士
。案件下午在西九龍裁判法院再提堂，被告出院後坐輪椅到犯人欄應訊。
總裁判官應控方要求，將案件押後至１０月６日再訊，以等候警方進一步調查，基於港區國
安法４２條和案情嚴重性等，拒絕被告保釋申請，被告要繼續羈押。（ｃｌ）（ｚｚ）
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