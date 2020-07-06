《ＩＰＯ反應》渤海銀行Ｈ股獲中國宏泰斥逾１億元申購

《經濟通通訊社６日專訊》中國宏泰產業（０６１６６）公布，已發出指示以最高１﹒２億

元認購渤海銀行（０９６６８）Ｈ股股份。

該集團指，渤海銀行正以每股４﹒７５至４﹒９８元招股上市，最終投資額視乎獲配股份數

目。該集團指，經審閱招股章程包括有關渤海銀行的業務模式及業務前景的資料，認為認購為具

吸引力的投資，亦能帶來潛在投資回報。（ｗｈ）

