鑫苑物業（０１８９５）折讓９％發新股，籌１．３億元

《經濟通通訊社６日專訊》鑫苑物業服務（０１８９５）公布，以每股２﹒６元發行最多
５０００萬股新股，集資約１﹒３億元。
該集團指，每股發行價較上周五（３日）收市價２﹒８６元折讓約９﹒０９％，有關新股佔
擴大後股本約９﹒０９％，將配售予不少於６名獨立第三方的投資者。該集團擬把集資所得用於
業務發展、策略投資和一般營運資金。（ｗｈ）
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