鑫苑物業（０１８９５）折讓９％發新股，籌１．３億元

《經濟通通訊社６日專訊》鑫苑物業服務（０１８９５）公布，以每股２﹒６元發行最多

５０００萬股新股，集資約１﹒３億元。

該集團指，每股發行價較上周五（３日）收市價２﹒８６元折讓約９﹒０９％，有關新股佔

擴大後股本約９﹒０９％，將配售予不少於６名獨立第三方的投資者。該集團擬把集資所得用於

業務發展、策略投資和一般營運資金。（ｗｈ）

