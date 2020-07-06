【北水炒Ｄ乜】北水淨流入５０億人幣，買小米美團沽中芯恒大

《經濟通通訊社６日專訊》美國６月非農新增職位４８０萬個，遠超出市場預期，失業率降

至１１﹒１％，亦低於預期。隔晚美股繼續向好，納指再創新高。資金繼續流入中港股市，財新

中國６月服務業ＰＭＩ創逾十年最高，好過市場預期，亦利好市場氣氛。港股昨高開１９５點，

報２５３１９，上午高見２５３８３，創近四個月高位，其後升幅收窄，曾僅升５８點，見

２５１８２點全日低位。恆指中午升２１１點。午後升穿上午高位，恆指最多升３２９點，高見

２５４５３點，刷新３月１１日以來高位。恆指最終收報２５３７３點，升２４８點或１％，為

３月１０日以來收市新高。

按額度計算，北水全日淨流入５０億元人民幣，減少２４﹒３％。北水淨買入最多的個股依

次是小米集團（０１８１０）、美團點評（０３６９０）、中信建投証券（０６０６６）；淨賣

出最多的依次是中芯國際（００９８１）、中國恆大（０３３３３）、融創中國（０１９１８）

。

主板成交１６３９﹒５１億元減少６﹒８％。其中港股通成交３８７﹒８億元，佔總成交

２３﹒７％。



＊北水鍾情鄗經濟股，小米流入近１０億＊



「ＡＴＭＸ」備受追捧，小米走高４﹒８５％，報１４﹒２６元；北水淨買入９﹒５億元。

美團創新高，收漲６﹒８６％，報１９１﹒７元；北水淨買入４﹒７億元。

雖然中信建投証券和中信証券（０６０３０）均否認收購，仍有炒風，中信建投証券攀升

１７﹒９８％，報１１﹒９４元；北水淨買入２﹒７億元。

成交第二位為昨日急升一成七的中芯，上周五（３日）再創新高，收升５﹒２％，北水淨賣

出４﹒６億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

小米集團 （０１８１０） ９﹒４７

美團點評 （０３６９０） ４﹒６９

中信建投証券 （０６０６６） ２﹒７０

中信証券 （０６０３０） ２﹒４３

舜宇光學科技 （０２３８２） ２﹒２７



淨沽出最多港股：

中芯國際 （００９８１） －４﹒５６

中國恆大 （０３３３３） －３﹒０４

融創中國 （０１９１８） －１﹒４９

華虹半導體 （０１３４７） －０﹒９８

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（ｃａ）

