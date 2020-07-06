《日入而息》金管局再入市，港股飆９６６點成交增，Ａ股漲近６％

《今天重點》﹡港匯再觸強方兌換保證價，金管局沽５４﹒２５億元

﹡政府公布第三批保就業名單，涉３萬名僱主補貼７７億；多家領取第三批工

資補貼僱主承諾零受薪僱員人數；第三批保就業名單出爐，中原地產獲

１﹒１億資助最多；莎莎（００１７８）「保就業」獲６１００萬補貼，董

事局及高層仍需減

﹡政府指首批約３１５萬名市民今日收到一萬元；中銀表示６月底前經電子登

記客戶今日起陸續收取１萬元；匯豐指就網上或流動理財出現短暫延誤或間

歇性連接問題致歉

﹡中芯Ａ股定價２７﹒４６元人幣，較Ｈ股折讓逾９％；中芯Ａ股獲２９戰

投，上海新陽等產業鏈企業組基金參與；中芯指回歸Ａ股助升競爭力，暫毋

需用到ＥＵＶ光刻機

﹡消息本港多兩宗初步確診，聯合醫院一名病人未知源頭



《即日市況》﹡港股飆９６６點收２６３３９重上牛熊線，成交急增至２５０８億元



《深滬股市》﹡滬綜指收漲５﹒７１％兩市成交萬五億，齊破５年紀錄



《美元匯價》﹡美元跌穿９７水平，下行風險仍較高；歐元最新報１﹒１２９７╱２９９，

日圓最新報１０７﹒５４╱５６



《公司資訊》﹡Ｎｏｗ ＴＶ表示Ｆｏｘ Ｓｐｏｒｔｓ評述員陳恩能言論極不恰當

﹡ＴＯＰ ＳＴＡＮＤＡＲＤ（０８５１０）附屬以１元售旗下餐廳全部股份

﹡大新銀行推出分期「快應錢」貸款，實際年利率低至１﹒９８厘

﹡中國升海食品（０１６７６）將改名為中國升海集團

﹡中梁（０２７７２）６月合約銷售約２４７億元人民幣，按月升近６４％

﹡北京燃氣藍天（０６８２８）以１﹒３億元人民幣售附屬股權予南韓ＳＫ

Ｅ＆Ｓ

﹡安保工程（０１６２７）終止收購新界廠房

﹡宏利ＥＳＲ合資企業完成以１７億元人民幣收購ＰＧＧＭ旗下房地產組合

﹡亞盛醫藥（０６８５５）與默沙東合作評估研究晚期實體瘤患者用藥

﹡金山工業（０００４０）附屬出售網絡電線業務予匯聚科技

﹡金界控股（０３９１８）貴賓及角子博彩機業務將於８日重啟

﹡信達生物（０１８０１）冀同類首創藥２０３０年前應市

﹡城建設計（０１５９９）第二季重要項目中標額合共近１１億元人民幣

﹡星展表示香港仍是核心市場，料能面對虛擬銀行競爭

﹡香港快運延至８月２日恢復航班營運

﹡創輝珠寶（０８５３７）斥８９０萬元收購荃灣地舖１３％股權

﹡壹照明（０８２２２）料首季虧損不多於１００萬元

﹡港交所（００３８８）推首批１０隻ＭＳＣＩ期貨合約，次批本月２０日推

出

﹡華融金控（００９９３）擬私有化華融投資（０２２７７），今早齊復牌

﹡順泰控股（０１３３５）擬悉售英諾包裝科技７０％股權

﹡匯豐表示就網上或流動理財出現短暫延誤或間歇性連接問題致歉

﹡微創醫療（００８５３）心律管理業務獲１億美元投資

﹡瑞威資本（０１８３５）調整華僑城項目理費收取模式，以緩其經濟壓力

﹡環球戰略（０８００７）建議股份每２０股併１股

﹡寶龍商業管理（０９９０９）收購同業六成股權

﹡秦港股份（０３３６９）上半年吞吐量按年跌７﹒５３％

﹡檳傑科達（０１６６５）成立醫療設備相關全資附屬公司

﹡中生製藥（０１１７７）旗下「轉化糖注射液」獲藥品註冊批件

﹡英恆科技（０１７６０）與英飛凌簽訂授權技術開發協議，推動汽車行業電

動化

﹡李嘉誠父子再斥５２９４萬元增持長實（０１１１３）１１２﹒５５萬股

﹡明輝國際（０３８２８）首５個月酒店供應品業務收入按年跌４７﹒４％

﹡中銀香港（０２３８８）今早較多客戶使用電子渠道致線路較繁忙，現運作

暢順

﹡基石藥業（０２６１６）合作夥伴之激酶抑制劑臨床試驗結果良好

﹡莎莎（００１７８）「保就業」獲６１００萬補貼，董事局及高層仍需減薪



《國企紅籌》﹡粵海置地（００１２４）內地項目簽承包消防工程，作價逾７０００萬元人

民幣

﹡中信証券（０６０３０）第一大股東未討論合併中信建投

﹡中國中冶（０１６１８）購資產轉售，料賺８４９萬元人民幣

﹡中聯重科（０１１５７）擬發Ａ股，籌最多６６億元人民幣

﹡東方電氣（０１０７２）東方重機獲增資後控制權益攤薄至６１％



《神州民企》﹡中芯（００９８１）回歸Ａ股助升競爭力，暫毋需用到ＥＵＶ光刻機

﹡神州控股（００８６１）附屬向富士康工業售鼎捷１５％股權

﹡融創中國（０１９１８）上半年合同銷售額按年跌近９％

﹡中國科技（０８１１１）溢價近六向執董及股東發股抵債共１０８５萬

﹡吉利（００１７５）上半年銷量按年跌１９％，僅完成全年目標３８％



《中國要聞》﹡法國兩情報員涉間諜罪，傳向中國泄密，一人定居海南

﹡政法委啟政治安全專項組，暗示國際形勢波及政權安全

﹡方星海稱前５個月期貨交易活躍，為應對風險做出貢獻

﹡發改委下達２億元支持中歐班列集結中心示範工程建設

﹡全國農產品批發市場豬肉平均價格比上周五漲１﹒６％

﹡上半年新三板市場融資額環比升逾１７％改革效應顯現

﹡多家地方ＡＭＣ評級獲上調，債券融資成本有望降低

﹡外交部表示美軍演挑撥地區國家關係，推動南海軍事化；中國海警巡航時發

現日漁船侵入釣魚島領海；就加拿大「制裁香港」予以強烈譴責；外交部和

中國駐加使館提醒中國公民近期謹慎前往加國

﹡人行連續第６天停逆回購，今淨回籠１８００億

﹡機構料６月ＣＰＩ增速或短暫下行，ＰＰＩ降幅收窄

﹡印度多方面反制中國：限電力設備進口、關注香港問題

﹡抖音請求印度網開一面：不會向中國提供印度用戶數據

﹡瑞幸股東成功罷免陸正耀等四董事，神州系失話語權

﹡中芯Ａ股獲２９戰投，上海新陽等產業鏈企業組基金參與

﹡科創板再融資辦法實施

﹡內媒消息指新一批超萬億元專項債額度已下達

﹡王毅同印度國家安全顧問通電，就邊界事態達積極共識



《寶島快訊》﹡台股收升１﹒７％報１２１１６﹒７點，創五個月新高



《其他消息》﹡涉煽惑非法集結，周庭認罪黃之鋒林朗彥否認控罪

﹡政府公布第三批保就業名單，涉３萬名僱主補貼７７億；多家領取第三批工

資補貼僱主承諾零受薪僱員人數；第三批保就業名單出爐，中原地產獲

１﹒１億資助最多

﹡中銀表示６月底前經電子登記客戶今日起陸續收取１萬元

﹡檢討港台管治專責小組本月中開展工作，預計六個月完成檢討

﹡民主派立法會初選周末舉行，設２５１個票站

﹡杜淦堃獲委任為證監會非執行董事

﹡上半年樓宇買賣合約總值２６９０億元，按年跌３２％

﹡深股通額度全日用９７﹒４億元；滬股通額度全日用６７億元，陸股通淨流

入近１３７億

﹡創業板註冊制ＩＰＯ指南發布

﹡招商永隆銀行推人幣定存優惠，３個月享２﹒２厘

﹡美聯上調今年工商舖售租預測，舖市租售價料跌五成

﹡ＡＸＡ安盛推出「豐進儲蓄計劃」，預期總內部回報率逾７％



《國安立法》﹡英文譯本與中文有別，律政司指以中文為主體

﹡教育局提醒學校檢視圖書教材，涉違國安法內容須移除

﹡湯家驊稱康文署覆檢部分書籍不會影響出版自由

﹡藏「光時」物品，鄭若驊稱警調查後未必起訴

﹡劉賜蕙稱擔任國安處負責人感無比光榮，未來任重道遠

﹡首宗國安法案，電單車手不准保釋押後至１０月再訊

﹡徐澤反駁李國能：本港非「三權分立」批「司法獨大」



《新冠肺炎》﹡ＶｉｕＴＶ表示上半年收視不俗，疫下廣告收入維持增長

﹡內地又暫停從兩家巴西企業進口豬肉，累計６家被禁

﹡何栢良稱社區有隱形傳播，擔心出現食肆群組感染

﹡坪石邨居民投訴樣本樽不足一度鼓譟

﹡英媒稱７年前雲南發現類新冠肺炎病毒，樣本送回武漢

﹡聘有「長散工」的建造業僱主今日起可申請抗疫補助金

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