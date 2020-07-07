《匯市走勢》風險意願打壓美元，人民幣創上年底以來最大單日升幅

《經濟通通訊社７日專訊》市場對中國經濟強勁反彈的預期升溫，加上美國經濟數據向好打
壓對美元避險需求，風險資產大受追捧，人民幣兌美元周一（６日）錄得自上年１２月以來最大
單日升幅。
美元指數跌０﹒４３％，報９６﹒７６，稍早曾觸及上月底以來新低。中國滬深３００指數
上日漲至五年高位，推動人民幣兌美元升至今年３月中以來最高位，亦創上年１２月中以來最好
單日表現，收報７﹒０１５元。
美國供應管理協會（ＩＳＭ）周一表示，６月非製造業活動指數跳升至５７﹒１，創今年２
月來最高，反映服務業活動大幅反彈，並幾乎重返疫情爆發前水平。
不過美國獨立日長假期間，數個州份報告單日新增病例創新高，當中佛羅里達州單日新增病
例已超過任何一個歐洲國家在疫情高峰期報告的單日新增紀錄。（ａｌ）
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