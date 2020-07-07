《新股掛牌》弘陽服務首掛開４﹒８８元，高招股價近一成八

《經濟通通訊社６日專訊》弘陽服務（０１９７１）本日首掛，開報４﹒８８元，較招股價

４﹒１５元高１７﹒５９％，每手１０００股，不計手續費賺７３０元。

該股在港公開發售收到逾７萬份申請認購合共１１﹒１８億股，超購１１０﹒８２倍。一手

中籤率３０％，認購１００手穩獲一手，「頭錘飛」５００萬股共布６０張，中籤率４﹒７８％

。（ｆｚ）

