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07/07/2020 12:46

《地區經濟》澳洲央行一如市場預期維持指標利率０﹒２５％不變

　　《經濟通通訊社７日專訊》澳洲央行一如市場預期維持指標利率０﹒２５％不變，即包括現
金利率及三年期國債收益率目標，重申準備好在有需要時進一步實行放寬政策。該行表示，在實
現充分就業及通脹目標取得進展之前，不會上調當前處於紀錄低點的指標利率。
　　澳元兌美元報０﹒６９６７跌０﹒０９％，紐元兌美元報０﹒６５５４軟０﹒０１５％。（
ｅｃ）

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