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即市新聞

07/07/2020 15:27

新增多宗新型肺炎確診個案，港股跌幅擴大至逾３００點穿二萬六

　　《經濟通通訊社７日專訊》新冠肺炎本地感染個案有反彈跡象，新增多宗確診或初步確診個
案引發憂慮，港股最新跌幅擴大，最新報２５９９５，跌３４４點或跌１﹒３１％，穿２５０天
線（２６０９２點），主板成交２０９７﹒５７億元。國企指數報１０５９０，跌１３６點或跌
１﹒２７％。
　　即月期指新報２６０３０，跌３０１點，高水３５點。即月國指期貨報１０５９２，跌７７
點，高水２點。
　　上證綜合指數收３３４５，升１２點或升０﹒３７％，成交７９３６﹒３８億元人民幣。深
證成份指數報１３１６３，升２２２點或升１﹒７２％，成交９４６１﹒６９億元人民幣。
　　威爾斯醫院接獲３宗初步確診個案，患者是兩男一女。另一名居於禾輋邨美和樓的男子，據
指在石門某一間食肆的廚房工作；女患者則是６６歲退休婦人，報稱住水泉澳邨明泉樓，多數在
邨內及沙田新城市廣場一帶活動。威院３宗個案中，一人可能是九龍醫院的資料科技部員工。
　　疫情若反彈，收租股首當其衝，股價跌幅擴大，九龍倉置業（０１９９７）跌５﹒６８％，
報３５﹒７元；太古地產（０１９７２）跌３﹒６４７％，報１９﹒０２元；希慎興業（０００
１４）跌２﹒９３５％，報２４﹒８元；領展房產基金（００８２３）軟０﹒９０２％，報６５
﹒９元。
　　重磅股個別獲利回吐，中移動（００９４１）現價跌２﹒７６１％，報５６﹒３５０元；成
交約２６０４萬股，涉資１４﹒８９億元；友邦保險（０１２９９）報７７﹒３００元跌０﹒１
２９％；建設銀行（００９３９）報６﹒５４０元升０﹒３０７％；工商銀行（０１３９８）　
報５﹒１４０元跌０﹒９６３％；中國人壽（０２６２８）報１９﹒３４０元軟０﹒０５２％；
中國平安（０２３１８）報８７﹒６５０元升１﹒７４１％；騰訊控股（００７００）報
５１５元跌０﹒９６２％；香港交易所（００３８８）報３５０﹒４元跌０﹒８４９％；匯豐控
股（００００５）報３８﹒５５元跌１﹒９０８％。（ｅｃ）

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