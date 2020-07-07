新增多宗新型肺炎確診個案，港股跌幅擴大至逾３００點穿二萬六

《經濟通通訊社７日專訊》新冠肺炎本地感染個案有反彈跡象，新增多宗確診或初步確診個

案引發憂慮，港股最新跌幅擴大，最新報２５９９５，跌３４４點或跌１﹒３１％，穿２５０天

線（２６０９２點），主板成交２０９７﹒５７億元。國企指數報１０５９０，跌１３６點或跌

１﹒２７％。

即月期指新報２６０３０，跌３０１點，高水３５點。即月國指期貨報１０５９２，跌７７

點，高水２點。

上證綜合指數收３３４５，升１２點或升０﹒３７％，成交７９３６﹒３８億元人民幣。深

證成份指數報１３１６３，升２２２點或升１﹒７２％，成交９４６１﹒６９億元人民幣。

威爾斯醫院接獲３宗初步確診個案，患者是兩男一女。另一名居於禾輋邨美和樓的男子，據

指在石門某一間食肆的廚房工作；女患者則是６６歲退休婦人，報稱住水泉澳邨明泉樓，多數在

邨內及沙田新城市廣場一帶活動。威院３宗個案中，一人可能是九龍醫院的資料科技部員工。

疫情若反彈，收租股首當其衝，股價跌幅擴大，九龍倉置業（０１９９７）跌５﹒６８％，

報３５﹒７元；太古地產（０１９７２）跌３﹒６４７％，報１９﹒０２元；希慎興業（０００

１４）跌２﹒９３５％，報２４﹒８元；領展房產基金（００８２３）軟０﹒９０２％，報６５

﹒９元。

重磅股個別獲利回吐，中移動（００９４１）現價跌２﹒７６１％，報５６﹒３５０元；成

交約２６０４萬股，涉資１４﹒８９億元；友邦保險（０１２９９）報７７﹒３００元跌０﹒１

２９％；建設銀行（００９３９）報６﹒５４０元升０﹒３０７％；工商銀行（０１３９８）

報５﹒１４０元跌０﹒９６３％；中國人壽（０２６２８）報１９﹒３４０元軟０﹒０５２％；

中國平安（０２３１８）報８７﹒６５０元升１﹒７４１％；騰訊控股（００７００）報

５１５元跌０﹒９６２％；香港交易所（００３８８）報３５０﹒４元跌０﹒８４９％；匯豐控

股（００００５）報３８﹒５５元跌１﹒９０８％。（ｅｃ）

