《盤後部署》本港疫情有反彈跡象，港股趁機回調料兩萬五見支持

《經濟通通訊社７日專訊》隔晚美股懶理新增病例激增，在強勁經濟數據提振下繼續走高，

港股今早亦在外圍氣氛刺激下，高開２３１點報２６５７１點，盤中曾飆升４４３點見２６７８

２點。惟近日受捧的中資券商股及內房股獲利盤現，加上美股期貨亞洲時段轉跌，港股由升轉跌

。午後，本港出現多宗本地初步確診個案，本地地產股受壓並繼續領跌藍籌，港股最多挫４２７

點報２５９１１點，失守「牛熊線」（約２６０９１點）及兩萬六。最終港股收報２５９７５點

，跌３６３點或跌１﹒３８％，主板成交２３９９﹒５７億元，較上日少４﹒３％。國企指數報

１０６００，跌１２６點或跌１﹒１８％。

Ａ股今日升幅明顯收窄，但仍然維持巨量成交。上證綜合指數報３３４５點，升１２點或升

０﹒３７％。深證成份指數報１３１６３點，升２２２點或升１﹒７２％。兩市合計成交１７３

９８﹒０７億元人民幣，較上日多１１﹒１％，續創５年高。



＊歐美股市造好大行勸謹慎，美商冀中方加購產品＊



儘管美國新冠疫情仍然嚴峻，但歐美股市在積極的經濟數據下繼續走高，「新債王」Ｊｅｆ

ｆｒｅｙ Ｇｕｎｄｌａｃｈ指出，美股在二季度的創紀錄反彈表現實際上是由六大科網巨頭驅

動的，若沒有這些科網巨頭，美股是沒有盈利的。他表示目前的一切都是由價格驅動的，而不是

盈利驅動，並推測一些救濟金正在流入股市，形容這很危險。另外，多間大行皆警示投資者不要

高追。花旗稱，基於新冠疫情風險和對過於樂觀的盈利預測的擔憂，不要追漲股市。摩通則表示

，下半年股票的風險回報率沒有吸引力。

據報中美貿易代表將計劃於８月中通電話，以評估美中貿易協議的執行情況。美國商會和逾

４０個行業協會敦促中美官員加倍努力落實首階段協議，並呼籲中國大幅增加對美國商品和服務

的採購。該組織表示，結構性問題和購買農產品上已經取得了一些進展，但要恢復經濟增長在一

定程度上取決於中美首階段協議的成功實施。在信中還表示，在兩國關係日益緊張的情況下，共

同努力改善貿易和發展商業，可以為兩國經濟提供重大利益，並有助於改善關係。



＊關注本港疫情發展及中美關係＊



本日新冠肺炎本地感染個案有反彈跡象，加上此前獲捧的中資券商股等皆出現獲利盤，港股

回吐並失守牛熊線。但港股由月初至今已錄得三連升，累漲近２０００點，並一舉補上三月中下

跌裂口（約２４６５７至２５１４０點）及三月初下跌裂口（約２５３２１至２６０８４點）。

對比近２０００點的升幅，本日近四百點的回落屬正常，加上此前升幅過快，有一定回調將會令

港股走勢更健康。

另外，從整體看港股走勢形成一浪高於一浪型態，且成交能配合升幅，港股目前仍是向好，

料於２５０００點見支持，不過投資者仍需要留意本港疫情發展及中美關係。（ｆｚ）

