【中印衝突】傳印度正審查約半百項涉及中資公司投資建議

《經濟通通訊社７日專訊》據路透社引述消息人士指印度正據新審查政策，針對約５０項涉

及中資公司的投資建議案進行評估及審查。

據印度月前宣布，所有鄰國的新投資或追加投資，都需要獲得印度政府批准。而據印度政府

駐新德里的高級官員消息指，目前需要各種審批，並比想像中更謹慎，目前已有４０至５０份涉

及中國投資者的投資申請正在審查當中。

消息又指，包括印度駐中國領事館在內的多個印度政府機構，一直與投資者及其代表進行溝

通，尋求對投資提議作明確解釋。（ａｌ）

