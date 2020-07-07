【貿易再戰】美國商會呼籲中國增加購買美國商品及服務

《經濟通通訊社７日專訊》美國商會及逾４０個行業協會周一（６日）敦促美國和中國高層
官員落實中美第一階段貿易協議，中方應增加購買美國商品及服務。
美國商會中國中心負責人表示，結構性問題和購買農產品上已經取得部分進展，但既然經濟
已開始從疫情中復甦，中國需要加大力度購買美國製造的商品、服務和能源產品，以達到採購目
標。
美國行業組織亦提出具體建議，包括增加購買美國飛機和零部件、汽車和醫療設備、雲端服
務和美國能源產品。（ａｌ）
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