【華為風波】傳德國電信將加強與華為的合作

《經濟通通訊社７日專訊》據《德國商報》今日引述內部文件報道指，即使德國安全部門發
出警告，德國電信仍將加強與中國華為的業務合作關係。
據報道指，兩公司已同意在建設５Ｇ網絡上不使用美國網絡元件，德國電信亦要求華為在德
國提供優勝於競爭對手的技術優勢，以力保其５Ｇ領先地位。
不過上月德國電信已表明反對對外國電信網絡設備供應商實行全面禁令，因為決定將降低其
靈活性。（ａｌ）
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