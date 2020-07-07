《港元匯率》金管局再度承接美元，為市場注入１７﹒４４億港元

《經濟通通訊社７日專訊》近日多隻新股輪流開招，加上港股連日抽升，令市場資金鏈緊張
，港匯再觸發７﹒７５港元強方兌換保證，金管局於美股收市後，再度承接２﹒２５億美元沽盤
，並注入１７﹒４４億港元，為今年內２３度入市。
計及昨日（６日）港股收市後，金管局所承接７億美元沽盤，金管局短短１２小時內為銀行
體系注資７１﹒６９億元，整體銀行體系結餘將會增至１３８７﹒８６億元。
美元兌港元新報７﹒７５０１。（ｕｌ）
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